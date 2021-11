Polícia alemã fecha centro de vacinação clandestino

A polícia alemã fechou um falso e, consequentemente, não autorizado centro de vacinação no aeroporto da cidade de Lübeck, no norte da Alemanha. A imprensa alemã relatou que o médico e empresário Winfried Stöcker começou a administrar uma vacina contra a covid-19 desenvolvida por ele próprio no sábado (27/11) e que não possui qualquer aprovação de órgãos sanitários oficiais.

A polícia relatou que cerca de 50 pessoas aparentemente já tinham recebido doses, enquanto mais de 200 pessoas estavam na fila quando a operação foi interrompida. As autoridades apreenderam os líquidos, seringas e registros de listas com os nomes das pessoas que já haviam sido vacinadas, bem como os dados pessoais daqueles presentes no local.

O médico e empresário Winfried Stöcker apareceu no noticiário da Alemanha em março, após ter sido entrevistado pela revista Der Spiegel. À públicação, ele afirmou ter desenvolvido uma bem-sucedida vacina contra a covid-19 e testado o produto em si mesmo e que a substância era "97% eficaz".

Stöcker desenvolveu sua vacina sem qualquer cooperação com os órgãos reguladores. Ele testou o imunizante em si mesmo e em cerca de 100 voluntários.

Mas as falas acabaram rendendo a Stöcker uma investigação criminal por aplicação ilegal de uma vacina não autorizada. As autoridades também afirmaram que ele não tinha autorização para aplicar doses em voluntários.

Stöcker, conhecido por sua personalidade excêntrica e variedade de negócios, é fundador da Euroimmun, uma empresa de diagnósticos médicos e também é proprietário do aeroporto de Lübeck.

Nos últimos anos Stöcker também se destacou por fazer doações consideráveis para o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) e por fazer declarações xenófobas contra imigrantes. Algumas das falas do empresário já levaram instituições de Lübeck a se afastarem de Stöcker.

A campanha de vacinação não licenciada é considerada crime sob a legislação alemã referente às normas sanitárias no país.

Especialistas médicos argumentaram que o empresário havia pulado várias etapas de segurança sanitária e não forneceu informações aos órgãos reguladores.

A estranha relação da Alemanha com vacinas

Com apenas 68,4% da população totalmente imunizada, a Alemanha tem uma das taxas de vacinação contra a covid-19 mais baixas na Europa Ocidental. E não é por falta de doses, muito menos por poucas opções de vacinas aprovadas.

Os efeitos da insuficiente taxa de vacinados podem ser vistos na atual quarta onda de coronavírus na Alemanha. Os estados alemães com as taxas de vacinação mais baixas, como a Saxônia, Turíngia e a Baviera, estão registrando números recordes de infecções.

Não há informações oficiais sobre o histórico vacinal das pessoas que foram serem vacinadas no aeroporto de Lübeck ou por que decidiram receber um imunizante que não foi regulamentado nem aprovado por órgãos sanitários.