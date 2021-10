Polícia do Rio encontra coleção nazista avaliada em 3 milhões de euros

Os nazistas no banco dos réus

Joachim von Ribbentrop: ministro do Exterior

Ribbentrop deixou claro que o Ministério das Relações Exteriores não era "puro", mas sim profundamente envolvido nos crimes do regime nazista. As missões diplomáticas no exterior, por exemplo, trabalharam em estreita colaboração com a SS e outras organizações no genocídio de judeus. Ribbentrop não demonstrou nenhum remorso em Nurembergue, e foi o primeiro dos condenados à morte a ser executado.