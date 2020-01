Polícia de Hamburgo encontra corpo que pode ser de brasileiro desaparecido

A polícia de Hamburgo afirmou nesta segunda-feira (20/01) ter encontrado um corpo num apartamento da cidade que, segundo investigadores, pode ser do brasileiro Matheus Gabriel Amaro, de 29 anos, desaparecido desde setembro na Alemanha.

O corpo foi descoberto durante uma batida policial num imóvel alugado por um homem de 45 anos no bairro de Neustadt. Os investigadores afirmaram que possivelmente o corpo já estava no apartamento há "bastante tempo".

O inquilino do apartamento foi detido preventivamente, e a polícia afirmou que investiga se ele é responsável pela morte.

O especialista em informática carioca Matheus Gabriel Amaro, de 29 anos, desapareceu em Hamburgo, onde morava e trabalhava há quase quatro anos. Ele sumiu em 21 de setembro, depois de dizer a amigos e parentes que iria a uma casa noturna na cidade. Na segunda-feira seguinte, colegas de trabalho avisaram a polícia após o brasileiro não aparecer para trabalhar.

Ele estava com passagem comprada para férias no Brasil para o dia 5 de outubro, mas não embarcou. Desde o desaparecimento do jovem, a família de Matheus tem tentado obter informações sobre o jovem colando cartazes nas ruas de Hamburgo.

A polícia de Hamburgo também procura o brasileiro, tendo publicado cartazes com fotos e descrição física do rapaz. Segundo a imprensa alemã, no começo deste mês, a polícia realizou uma busca com mergulhadores nos canais em torno da casa noturna em que Matheus foi visto pela última vez.

MD/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter