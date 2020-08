Polícia de Berlim dispersa marcha contra medidas para conter covid-19

Esta matéria está sendo atualizada.

A polícia de Berlim ordenou neste sábado (29/08) a dispersação de uma marcha de pessoas que são contra as medidas do governo para impedir a propagação do novo coronavírus, como o distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras no rosto. Ao menos dois participantes foram detidos.

Segundo a polícia, a maioria dos participantes descumpriu a regra da distância mínima de 1,5 metros, apesar de reiterados apelos contrários e de o cumprimento dessa exigência ter sido um requisito da Justiça para liberar o protesto, inicialmente proibido pelas autoridades berlinenses. "Não havia outra opção a não ser dispersar a manifestação", comunicou a polícia pelas redes sociais.

Milhares de pessoas haviam se reunido, por volta do meio-dia, para participar da marcha na rua Friedrichstrasse, que pretendia seguir até o Portão de Brandemburgo. Segundo cálculos da polícia, cerca de 18 mil pessoas participam dos protestos deste sábado na cidade.

Protesto na rua Friedrichstrasse, no centro de Berlim, foi encerrado pela polícia

Uma segunda manifestação está em andamento na cidade, na Rua do 17 de Junho, e a polícia já avisou que também essa poderá ser dispersada pelos mesmos motivos. A previsão dos organizadores é que a manifestação ocupe a rua desde o Portão de Brandemburgo até a Coluna da Vitória.

Participantes da marcha que está prevista para a Rua do 17 de Junho

Os protestos foram convocados num momento em que a Alemanha registra um aumento de casos de covid-19, com números bem acima de mil infecções diárias. Isso levou o governo federal e os governos estaduais a imporem novas restrições.

Os manifestantes exibem cartazes pedindo a renúncia do governo da chanceler federal Angela Merkel e o fim das medidas para conter a pandemia de coronavírus, com dizeres como "Parem com a loucura do corona", "Fim da ditadura corona". Alguns manifestantes também exibem símbolos da extrema direita alemã ou da teoria da conspiração Qanon, da extrema direita dos EUA.

As autoridades de Berlim haviam proibido as manifestações na quarta-feira, argumentando que os manifestantes não iriam respeitar as regras de distanciamento. Na madrugada deste sábado, a Justiça alemã liberou os protestos.

Dois jovens exibem cartaz com o símbolo Q, da teoria da conspiração Qanon

AS/ard/dpa/afp