Polícia alemã faz operação contra hooligans ultradireitistas

Promotores públicos alemães informaram nesta quarta-feira (31/05) que a polícia realizou uma operação contra um grupo de hooligans suspeito de estar por trás de crimes violentos ocorridos no estado da Saxônia, um reduto da extrema direita do país.

O alvo das buscas era um grupo chamado Starke Jungend ("Juventude forte"), associado à extrema direita alemã e a uma torcida de um clube regional de futebol. A polícia prendeu três suspeitos.

O que se sabe até o momento

A polícia e os promotores da cidade de Dresden, capital da Saxônia, afirmaram que cinco suspeitos foram alvos de mandados de busca e apreensão, na operação realizada na região das montanhas de Erz.

As investigações são voltadas contra 34 suspeitos de idades entre 17 e 23 anos, acusados de fundarem o grupo a partir da cena de torcedores hooligans que atua, no mínimo, desde fevereiro do ano passado.

O objetivo era cometer roubos e outros crimes violentos contra torcedores de outros times de futebol, além de atos de violência contra policiais. Algumas das violações já registradas contra os suspeitos são de violação da paz e da ordem e lesões corporais graves.

Um porta-voz da polícia informou que o time de futebol apoiado pelos hooligans é o FC Erzgebirge Aue, que joga na terceira divisão do campeonato alemão.

Policiais e promotores disseram que quatro dos cinco suspeitos que foram alvos de buscas já cometeram crimes associados à extrema direita, como incitar pessoas a usar símbolos associados a organizações inconstitucionais.

rc (dpa, AFP)