Polícia alemã frustrou atentado terrorista em Hamburgo

A polícia da Alemanha revelou nesta sexta-feira (10/12) que frustrou um atentado islâmico planejado para ocorrer em Hamburgo, segunda maior cidade do país, durante o verão europeu.

Andy Grote, secretário do Interior da cidade-estado localizada no norte da Alemanha, afirmou que os planos de ataque eram "muito, muito sérios".

Em 26 de agosto, a polícia prendeu um rapaz alemão-marroquino de 20 anos depois que ele tentou comprar uma arma de fogo e uma granada de mão na dark web – sem saber que estava negociando com um investigador disfarçado.

O suspeito tinha "numerosos contatos com a cena islâmica salafista", afirmou Grote em entrevista coletiva nesta sexta-feira. O rapaz está preso desde então, depois que um juiz concluiu que ele vinha planejando perpetrar um ataque.

Após a prisão, investigadores fizeram buscas em seu apartamento e encontraram uma série de produtos químicos e estilhaços usados na fabricação de bombas. Segundo a polícia, esse explosivo poderia causar "ferimentos graves ou até mortais".

Autoridades também encontraram vídeos de propaganda islâmica e instruções para construir uma bomba no apartamento dos pais do detido.

Outras operações foram realizadas envolvendo contatos suspeitos em toda a Alemanha, resultando no confisco de telefones, tablets e discos rígidos.

O rapaz pode ser condenado a até dez anos de prisão. Segundo o promotor-chefe de Hamburgo, Jörg Fröhlich, ele ainda não comentou as acusações.

Ligações com 11 de Setembro

Antes da operação, a polícia havia recebido denúncias de pessoas de dentro da comunidade islâmica a respeito do rapaz.

O suspeito, que possui nacionalidade alemã, havia voltado à Alemanha no ano passado, após concluir os estudos escolares no Marrocos. Ele fez um curso pré-universitário na cidade de Wismar, também no norte do país, mas foi reprovado.

Seus colegas o descreveram como um rapaz solitário e introvertido que ia regularmente à mesquita e nunca falava com mulheres.

Ele atraiu o interesse das autoridades ao entrar em contato com islâmicos baseados em uma mesquita no distrito de Harburg, em Hamburgo.

O pai do suspeito também já era conhecido das autoridades de segurança por causa do papel que desempenhou na mesquita de Al-Quds, em Hamburgo, onde vários dos conspiradores dos ataques de 11 de Setembro se reuniram.

Acredita-se que o pai teria ainda conhecido um dos responsáveis pelos atentados em 2001, Mohammed Atta, membro da chamada célula terrorista de Hamburgo.

ek (DPA, AFP, AP)