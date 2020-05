Pitadas: Kartoffelklösse, bolinhos de batata alemães

Que os alemães simplesmente adoram batata, não é novidade. O tubérculo é o acompanhamento mais comum de pratos tradicionais, e há uma série de maneiras de prepará-lo. Umas das mais apreciadas são os bolinhos de batata – kartoffelklösse em alemão.

Os bolinhos são comumente servidos na companhia do tradicional sauerbraten (carne marinada no vinagre assada), molho e repolho roxo. Foi justamente nessa combinação que conheci os kartoffelklösse, preparados pela minha avó e melhores do que qualquer um que eu tenha provado na Alemanha – mais úmidos e macios. Ela usa farinha, como na receita abaixo.

Os kartoffelklösse são particularmente apreciados na Turíngia, na Baviera e na Renânia. Enquanto no norte e no oeste da Alemanha, se usa o termo kloß para bolinho, no sul do país, assim como na Áustria e no Tirol, o nome knödel é mais comum.

Há klöße ou knödel não apenas de batatas, mas também de pão (semmelknödel) ou carne, por exemplo. Algumas preparações comuns são os leberknödel (bolinhos de fígado) ou os doces marillenknödel, recheados de damasco.

Mas voltando aos bolinhos de batata, há várias receitas de kartoffelklösse. Algumas levam batata cozida, em forma de purê. Outras levam batata crua e têm uma consistência mais granulada e a superfície brilhante. Há ainda preparações com farinha, semolina e com recheio. O melhor é comer os bolinhos frescos, mas sobras podem ser reaquecidas numa frigideira com manteiga.

Segue uma das muitas receitas dos kartoffelklösse, bem simples:

Ingredientes

1 kg de batatas farinhentas

150 g de farinha de trigo

2 ovos

1 pitada de noz-moscada ralada

Modo de preparo

Cozinhar as batatas com casca em água salgada por 25 minutos. Escorrer, deixar esfriar um pouco e descascar. Espremer as batatas ainda quentes. Misturar com as mãos o purê de batata com uma pitada de sal, a farinha, os ovos e a noz-moscada. Se precisar, acrescentar um pouco mais de farinha. Com as mãos úmidas, formar cerca de 20 bolinhos com 4 a 5 cm de diâmetro.

Cozinhá-los em água salgada a fogo baixo por cerca de 20 minutos, até que boiem na superfície. Retirar os bolinhos com uma escumadeira e servir, de preferência com molho. Podem ser finalizados com um pouco de manteiga e salsinha picada.

Toda semana, a coluna Pitadas traz receitas, curiosidades e segredos da culinária europeia, contados por Luisa Frey, jornalista aspirante a mestre-cuca.

