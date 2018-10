Pesquisas mostram segundo turno entre Bolsonaro e Haddad

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) manteve a liderança na disputa presidencial nas últimas pesquisas divulgadas pelo Datafolha e Ibope na noite deste sábado (06/10), a poucas horas antes das eleições. Fernando Haddad (PT) aparece na segunda posição. Segundo os dois levantamentos, os dois devem passar para o segundo turno.

No Ibope, Bolsonaro subiu mais quatro percentuais nos votos totais, chegando a 36%. Considerando os válidos, ele tem agora tem 41%. No Datafolha, aparece com 40% dos votos válidos.

Já Fernando Haddad (PT) registrou uma oscilação negativa nos votos totais, dentro da margem de erro, aparecendo com 22%. No levantamento de 3 de outubro, tinha 23%. Nos votos válidos, tem 25%. Já no Datafolha, o petista aparece com os mesmos 25% nos votos válidos.

O candidato Ciro Gomes (PDT) registrou oscilações positivas tanto no Ibope quanto da Datafolha, embora dentro da margem de erro. No Ibope, Ciro aparece com 11% dos votos totais. Antes, tinha 10%. Nos votos válidos, alcança 13%. Já no Datafolha, ele oscilou dois pontos para cima nos votos válidos e agora tem 15%.

Geraldo Alckmin (PSDB), aparece em quarto lugar. Tanto no Ibope quanto no Datafolha, aparece com 8% dos votos válidos. Marina Silva (Rede) oscilou negativamente nos dois institutos, e agora aparece com 3% nos votos válidos. No Datafolha, ela está empatada com João Amoêdo (Novo), que também tem 3%. Henrique Meirelles (MDB) e Alvaro Dias (Podemos), registaram 2% dos votos válidos no instituto. Em seguida aparecem, Cabo Daciolo (Patriota) e Guilherme Boulos (PSOL), com 1% cada.

No Ibope, a lanterna da disputa aponta Cabo Daciolo, Meirelles e Amoêdo com 2% dos votos válidos. Alvaro Dias e Boulos tem 1% cada.

Nos votos válidos são considerados os votos brancos e nulos e o percentual dos eleitores que se declaram indecisos. No Ibope, 7% dos eleitores apontaram que vão votar em branco ou nulo e 5% não responderam. No Datafolha, 6% declararam votar em branco e nulo e 4% não responderam.

Os institutos também perguntaram para os entrevistados em quem eles não votariam de jeito nenhum. Bolsonaro apareceu mais uma vez com a maior rejeição entre todos os candidatos nos levantamentos de ambos os institutos. No Datafolha, sua rejeição chegou a 44%. No Ibope, 43%. Haddad alcançou 41% no Datafolha e 36% no Ibope. Ciro Gomes, por sua vez, registrou 21% no Datafolha e 15% no Ibope.

Nas simulações de segundo turno, os dois institutos apontam empate técnico entre Bolsonaro e Haddad. No Datafolha, o ex-capitão tem 45% das preferências e Haddad, 43%. No Ibope, Bolsonaro registrou 45%, contra 41% de Haddad, com os dois empatados no limite da margem de erro.

Ciro Gomes (PDT) também aparece empatado no limite da margem de erro de 2% com Bolsonaro nas duas pesquisas. O pedetista tem 45% dos votos no Ibope, contra 41% de Bolsonaro. No Datafolha, Ciro tem 47%, e Bolsonaro, 43%.

O Datafolha entrevistou 19.552 eleitores de 382 municípios na sexta-feira e no sábado. Já o Ibope entrevistou 3.010 eleitores.

