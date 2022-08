Passageiros de trem ficam feridos em meio a fogo na Espanha

Incêndio florestal se aproxima de trem e fere vários passageiros que abandonaram veículo em pânico. Incidente no leste espanhol ocorre em meio a severa onda de calor e seca que atinge a Europa.

Pelo menos dez passageiros de um trem na Espanha ficaram feridos depois que o veículo precisou interromper a viagem porque um incêndio se aproximava dos vagões. O incidente ocorreu na noite desta terça-feira (16/08) na cidade de Bejís, no leste do país. Bombeiros também ficaram feridos ao tentar escapar das chamas.

O trem tinha 48 passageiros a bordo e fazia o trajeto entre Valência e Zaragoza. Ao perceber o risco de seguir viagem, o condutor decidiu parar o veículo e prepará-lo para um retorno emergencial a Valência.

Alguns passageiros, contudo, ao notarem a rápida aproximação das chamas em virtude dos fortes ventos, entraram em pânico, quebraram janelas e deixaram o trem, ainda que o maquinista tivesse pedido que todos permanecessem em seus lugares.

Os passageiros feridos estavam entre os que saíram do veículo. Dois deles teriam sofrido queimaduras mais intensas e, por isso, foram levados de helicóptero para um hospital da região.

"Quando [os passageiros que deixaram os vagões] perceberam que estavam cercados pelo fogo, voltaram para o trem, vários deles com queimaduras", informou um porta-voz da companhia ferroviária espanhola Renfe.

O condutor então guiou o trem até a estação da cidade de Caudiel.

Passageiros gravaram imagens da aproximação do fogo. Um grupo de bombeiros teve de correr para se salvar das chamas, que aumentaram em pouco tempo por causa do vento. Pelo menos dois membros do Corpo de Bombeiros ficaram feridos.

O governo da região de Valência informou que mais de mil pessoas já foram retiradas de suas casas devido ao incêndio na região de Bejís, que já consumiu ao menos 800 hectares.

Outro incêndio, este próximo à cidade de Vall d'Ebo, também no leste da Espanha, continua fora de controle e já teria consumido mais de 11 mil hectares.

Espanha e Portugal lutam contra o fogo

A Espanha é um dos países europeus que mais tem sofrido com incêndios florestais no verão de 2022. Somente neste ano, o fogo já consumiu mais de 275 mil hectares. O número representa mais de quatro vezes a média anual, que é de 67 mil hectares, desde que os registros começaram, em 2006.

Em Portugal, já foram queimados por volta de 87 mil hectares, o que representa cerca de 1% do território português.

Somente na Serra da Estrela, mais de 1,2 mil bombeiros e nove aeronaves lutam contra um incêndio que já devastou mais de 17 mil hectares desde seu início, em 6 de agosto.

Nesta terça-feira, a fumaça provocada pelo incêndio chegou até Madri, capital da Espanha, distante cerca de 400 quilômetros do local das chamas.

Possível recorde na UE

Dados divulgados recentemente pela União Europeia apontam que o bloco caminha para um recorde de destruição causado por incêndios florestais em 2022. O alerta surge em meio a severas ondas de calor e seca que o continente atravessa neste verão.

Cientistas acreditam que o fenômeno é resultado das mudanças climáticas causadas pela atividade humana.

Entre 1º de janeiro e 13 de agosto deste ano, por volta de 660 mil hectares de terras foram devastados por incêndios na Europa. Os dados são do Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais (EFFIS) e caracterizam um recorde para esse período do ano desde que as estatísticas começaram a ser coletadas, em 2006.

O número é 56% superior ao recorde anterior, que havia sido estabelecido no mesmo período de 2017, quando 420.913 hectares foram queimados.

