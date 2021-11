A rota pelos Alpes suíços passa por 91 túneis e quase 300 pontes. Um passeio nostálgico em vagões da década de 1930 a três mil metros de altitude.

A viagem de trem começa em São Moritz, no Cantão Grisões, um local famoso para a prática de esqui. É daqui que parte o trem em direção a Zermatt. Além da linha regular – o Expresso Glacial - algumas vezes por ano também é possível fazer uma viagem no estilo nostálgico com o Expresso Glacial Pullman.