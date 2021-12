Partidos oficializam nova coalizão de governo na Alemanha

Líderes do Partido Social-Democrata (SPD), do Partido Verde e do Partido Liberal Democrático (FDP) assinaram na manhã desta terça-feira (07/12) o acordo de coalizão para formar o novo governo da Alemanha, abrindo caminho para o início da era pós-Merkel.

Os representantes da coalizão, conhecida como "semáforo" por causa das cores dos partidos, se encontraram em Berlim para formalizar a composição do primeiro governo de centro-esquerda em 16 anos, que vai substituir o Executivo liderado pela chanceler federal em exercício Angela Merkel.

A curta cerimônia foi realizada no prédio do Futurium na capital alemã, um local conhecido por eventos e exposições relacionados ao futuro.

O acordo de coalizão de quase 180 páginas foi negociado pelas três legendas nos últimos dois meses. O Partido Verde foi o último a votar pela aprovação do documento, intitulado Mehr Fortschritt Wagen (Ousar Mais Progresso, em tradução literal).

Será a primeira vez que uma coligação formada por três partidos governará em âmbito nacional.

Também pela primeira vez, mulheres comporão metade das lideranças dos 16 ministérios. Elas ocuparão postos-chave nas áreas de Segurança, Defesa e Relações Exteriores. O percentual de 50% é o maior da história da Alemanha.

O novo chanceler federal será o social-democrata Olaf Scholz, de 63 anos, que deverá ser formalmente eleito para o cargo nesta quarta-feira pelo Bundestag (Parlamento).

Inflação na mira do novo titular das Finanças

Designado para ficar à frente do mais poderoso dos ministérios alemães, o das Finanças, o líder do FDP, Christian Lindner, disse após a cerimônia que quer se empenhar pela estabilidade da maior economia europeia. A política financeira deverá considerar a alta da inflação no país, que, segundo Lindner, tem relação com uma série de efeitos originados pela pandemia de covid-19.

Para Lindner, o orçamento alemão para o ano que vem é suficiente e não será necessário contrair dívidas além do já previsto, no total de quase 100 bilhões de euros.

Christian Lindner, apontado como novo ministro das Finanças, quer conter dívidas Foto: picture alliance/dpa

Alguns economistas recomendam ampliar esse montante antes da reintrodução do chamado "freio da dívida" em 2023. A Alemanha ancorou o mecanismo na Constituição em 2009, mas suspendeu essa rigorosa limitação por causa da pandemia.

O futuro ministro das Finanças afirmou também que quer trabalhar principalmente para evitar aumentos de impostos e voltar a cumprir o "freio da dívida" a partir de 2023, quando a contenção de gastos voltará a valer.

Foco nas relações exteriores

Já futuro chanceler federal Olaf Scholz falou especialmente das relações da Alemanha com outros países. Ele destacou, por exemplo, a estreita relação da Alemanha com a Polônia, anunciando que irá viajar ao país vizinho.

Sobre a crise da Ucrânia, Scholz foi enfático ao dizer que é preciso estar "muito claro" que uma provocação adicional à Ucrânia pela Rússia será considerada inaceitável, numa alusão às mais recentes movimentações de tropas russas perto da fronteira entre os dois países.

Ele elogiou também o presidente americano, Joe Biden, por este querer fortalecer a comunidade de países democráticos, algo que ele não via no ex-mandatário Donald Trump. Ao mesmo tempo, Scholz afirmou que é preciso cooperar com outras formas de governo de maneira multilateral, fazendo referência à China e à Rússia.

A primeira viagem de Scholz deverá ser realizada a Paris. O futuro novo chanceler tamb[em quer fortalecer a parceria transatlântica da UE com os Estados Unidos e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

rk (Reuters, DW)