Maioria esmagadora dos legisladores vota a favor da entrada do país na aliança, quebrando longa tradição de não alinhamento militar após invasão da Ucrânia pela Rússia.

Legisladores da Finlândia aprovaram nesta terça-feira (17/05), por imensa maioria, a adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), abrindo caminho para que um pedido formal seja apresentado nos próximos dias.

Um total de 188 dos 200 membros do Parlamento votou a favor da adesão à aliança militar, numa reviravolta nas décadas de política de não alinhamento militar, motivada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

