Paris adota limite de velocidade de 30 km/h para automóveis

A municipalidade de Paris impôs limite de velocidade de 30 quilômetros por hora em todo o seu perímetro, a partir desta segunda-feira (30/08). Assim, a restrição que já se aplicava a 60% das vias da capital francesa passa a valer também nas principais ruas do anel viário e nas autoestradas.

Apesar de algumas críticas, as autoridades afirmam que a decisão está alinhada com uma pesquisa de opinião segundo a qual 59% dos parisienses aprovam o novo limite de velocidade. Além disso, ele atenderia também a um apelo por limites estritos nas áreas urbanas expedido em maio pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

As autoridades parisienses anunciaram a medida em julho, como meio de aumentar a segurança no tráfego, criar mais espaço para ciclistas, reduzir o barulho e contribuir para a proteção do clima.

"A meta é reduzir o espaço tomado pelos carros, o que envolve baixar suas velocidades", explicou o vice-prefeito David Belliard.

Críticas à restrição de velocidade

O limite de velocidade foi uma das promessas da prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, em sua campanha eleitoral de 2020. Ela também ampliou as ciclovias e está impulsionando planos de remover 60 mil dos cerca de 140 mil estacionamentos no nível do solo da cidade.

Os críticos alegam que as novas medidas contra os automóveis criarão caos de trânsito para os residentes e para quem trafega regularmente para a capital, vindo dos subúrbios.

A associação de motoristas 40 Millions d'Automobilistes também questiona a decisão, argumentando que Paris já apresenta poucos acidentes de trânsito, com a maioria envolvendo ciclistas.

av/ek (AFP, DPA)