A fábrica de automóveis Ford Motor Company é uma multinacional com sede no subúrbio de Detroit, nos Estados Unidos e foi fundada por Henry Ford em 1903.

Henry Ford em pessoa atravessou o Atlântico em 1930 para participar da festa de lançamento da montadora da Ford em Colônia, no oeste da Alemanha. Em 1930, os fabricantes estrangeiros só dominavam 28% do mercado alemão. Os americanos foram espertos: diminuíram os salários, mas aumentaram o número de vagas. Já em 1938, um ano antes do começo da Segunda Guerra, foram produzidos 35 mil carros.