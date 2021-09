Para 76%, Bolsonaro deve ser afastado se desobedecer à Justiça

Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste sábado (18/09) pelo jornal Folha de S. Paulo apontou que, para 76% dos brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro deve sofrer um processo de impeachment caso desobedeça à Justiça.

Segundo a sondagem, 21% dizem que ele não deve sofrer impeachment, enquanto 3% afirmaram não saber.

Além disso, metade dos brasileiros disse acreditar que Bolsonaro pode tentar dar um golpe de Estado. Para 30% dos entrevistados, há muita chance de a retórica golpista do presidente se tornar realidade, enquanto 20% disseram haver um pouco de chance.

Para 45%, por outro lado, não há nenhuma chance de uma tentativa de golpe. Outros cerca de 6% responderam não saber.

O Datafolha ouviu 3.667 eleitores em 190 cidades entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Ameaças

Bolsonaro fez ameaças durante manifestações a favor do governo e com pautas antidemocráticas realizadas no dia 7 de setembro, dizendo diante de seus apoiadores que não cumprirá quaisquer ordens judiciais do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

"Dizer a vocês que, qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou, ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais", afirmou o presidente.

De acordo com a Constituição, nenhum cidadão tem o direito de descumprir ordens judiciais e, no caso do presidente da República, juristas avaliam que isso constitui crime de responsabilidade, passível de processo de impeachment.

Dois dias após a declaração, Bolsonaro divulgou um texto intitulado "Declaração à Nação", afirmando que nunca teve a "intenção de agredir quaisquer dos poderes".

Reprovação em alta

Nesta quinta, o Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa apontando alta na reprovação ao governo de Bolsonaro, que passou a 53%, o pior nível desde o início do mandato.

No levantamento anterior, feito em julho, Bolsonaro era rejeitado por 51% dos entrevistados, que avaliaram o governo dele como ruim ou péssimo.

md (ots)