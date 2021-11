Fernando Collor

Fernando Affonso Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular após o Regime Militar (1964/1985). Eleito em 1989, foi presidente do Brasil de 1990 a 1992.

Collor, nascido em 1949, foi prefeito de Maceió, deputado federal e depois governador de Alagoas. Foi o mais jovem na presidência da República, pois assumiu com 40 anos. Em meio a diversas denúncias de corrupção e uma forte crise econômica, em 1992 milhares de pessoas saíram às ruas para pedir seu afastamento. Antes da aprovação do processo de impugnação do mandato presidencial (impeachment) pelo Congresso, Collor renunciou em 1992. Mesmo assim, o Senado cassou seus direitos políticos por oito anos. Desde 2007, ele é senador por Alagoas. Na eleição presidencial de 2018, é pré-candidato pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC).