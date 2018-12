Papa Francisco critica desigualdade entre ricos e pobres

O papa Francisco criticou durante a celebração da Missa do Galo, nesta segunda-feira (24/12), a desigualdade entre ricos e pobres e, ainda, a "voracidade consumista" dos homens.

"Enquanto uns poucos realizam banquetes esplêndidos, muitos não têm pão para sobreviver", afirmou o pontífice durante a sexta da Missa do Galo, na qual os católicos lembram o nascimento de Jesus.

Na homília, Francisco explicou que presépio significa "casa do pão". E disse que Deus convocava hoje a humanidade a prestar a atenção ao fato de que os alimentos do mundo não saciam o coração.

"O homem se transforma em ávido e ganancioso. Parece que ter e acumular coisas é, para muitas pessoas, o sentido da vida", lamentou Francisco para cerca de 10 mil fiéis reunidos na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Para o papa, o presépio é o "ponto de inflexão" para mudar o curso da história. "O corpo do menino Jesus no presépio propõe um novo modelo de nova vida: não devorar e monopolizar, mas compartilhar e dar. Deus se faz pequeno para ser nosso alimento. Nutrindo-nos dele, pão da vida, podemos renascer no amor e romper a espiral da avidez e da cobiça", ressaltou o pontífice na celebração.

"Compreendemos que o que alimenta a vida não são os bens, mas o amor. Não é a voracidade, mas a caridade. Não é a abundância ostentosa, mas a singeleza que temos que preservar", continuou.

"No presépio descobrimos que a vida de Deus corre pelas veias da humanidade. Se o acolhermos, a história muda a partir de cada um de cada um de nós. Jesus muda o coração, para deixarmos de ser famintos e egoístas", acrescentou o papa.

A cerimônia, realizada às 21h30 no horário local (18h30 em Brasília), foi precedida pela 'Kalenda', tradicional canto grego que anuncia o Natal e narra o cumprimento do Advento do Senhor.

"Precisamos verdadeiramente de tantas coisas, tantas receitas complicadas para viver? Sou capaz de prescindir de tantos complementos supérfluos para escolher uma vida mais singela?", questionou Francisco na Missa do Galo.

Os atos de celebração do Natal continuam amanhã, quando o papa proclamará uma mensagem aos fiéis na varanda da Basílica de São Pedro e realizará a tradicional bênção "Urbi et Orbi" (Para a cidade e o mundo).

Sete curiosidades sobre o papa Francisco Inspiração brasileira Em 13 de março de 2013, o cardeal brasileiro Dom Cláudio Hummes estava sentado ao lado do argentino Jorge Mario Bergoglio quando este foi eleito papa. "Ele [Hummes] me abraçou, me beijou e disse: 'Não se esqueça dos pobres'. Eu me lembrei imediatamente de Francisco de Assis", revelou o próprio papa Francisco para contar a história da escolha de seu nome.

Sete curiosidades sobre o papa Francisco Vida com só um pulmão Nascido em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936, o papa Francisco vive há 60 anos somente com um pulmão. Segundo o jornal "Clarín", a outra parte foi retirada quando o atual pontífice tinha 21 anos, por conta de uma pneumonia. Na ocasião de sua eleição, o Vaticano confirmou a cirurgia, mas disse que o problema, ocorrido há "muitos e muitos anos", não impediu que ele se dedicasse ao sacerdócio.

Sete curiosidades sobre o papa Francisco Papa e sua Harley Davidson Em junho de 2013, uma moto Harley-Davidson foi dada ao papa em comemoração do 110° aniversário da marca. Em 2014, a motocicleta foi leiloada por 241 mil euros (cerca de 970 mil reais) num leilão em Paris. Francisco também ganhou uma jaqueta de couro, que também foi leiloada por 57,5 mil euros. Francisco destinou os lucros do leilão a uma organização de caridade em Roma.

Sete curiosidades sobre o papa Francisco Psicanálise semanal No final da década de 1970, ainda como Jorge Mario Bergoglio, o atual papa teve sessões de psicanálise semanalmente, durante seis meses. A informação consta em um livro de entrevistas concedidas ao sociólogo francês Dominique Wolton. Na época, o pontífice estava com 42 anos, e sua analista era mulher e judia, relatou o Santo Padre.

Sete curiosidades sobre o papa Francisco Técnico químico O papa Francisco é filho de emigrantes piemonteses: o pai era funcionário ferroviário, trabalhando como contador, enquanto a mãe ocupava-se da casa e da educação dos cinco filhos. Segundo o Vaticano, o pontífice diplomou-se primeiramente como técnico químico, e depois escolheu o caminho do sacerdócio, entrando no seminário diocesano de Villa Devoto.

Sete curiosidades sobre o papa Francisco Papa pioneiro O papa Francisco é pioneiro em diversos campos: ele é o primeiro papa latino-americano e primeiro jesuíta à frente da Igreja Católica da história. E também é o primeiro a assumir o nome Francisco. Ele somente se tornará Francisco 1° quando houver um Francisco 2°, informou o Vaticano.

Sete curiosidades sobre o papa Francisco Sucessor natural Aqui se vê Jorge Mario Bergoglio antes do conclave que o elegeu papa em 2013. De acordo com o jornal "Corriere Della Sera", ele recebeu mais de 90 votos dos 115 cardeais presentes. Consta que, na eleição do sucessor de João Paulo 2°, em 2005, ele já havia ficado em segundo lugar na votação dos cardeais. Assim, pode-se dizer que o atual pontífice é o sucessor natural de seu antecessor, Bento 16. Autoria: Carlos Albuquerque



