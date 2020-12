Pênis de madeira gigante desaparece no sul da Alemanha

A polícia do estado da Baviera, no sul da Alemanha, está investigando o desaparecimento de uma escultura fálica de madeira do topo de uma montanha na região de Allgäu. No entanto ainda não está sequer claro se foi cometido algum delito.

O objeto de dois metros de altura é famoso desde que, quatro anos atrás, foi misteriosamente instalado na montanha de Grünten, a 1.738 metros de altura, próximo à fronteira com a Áustria. Ele se tornou um motivo fotográfico apreciado por excursionistas e presença constante nas redes sociais, ganhando o apelido "Guardião do Allgäu".

Crime ou não?

Apenas duas semanas antes, a escultura já atraíra atenção midiática, ao ser encontrada caída. Segundo o morador da região Norbert Zeberle, não foi a primeira vez que isso acontecia: provavelmente uma vaca se esfregara nela, fazendo-a tombar.

Após ser reerguido, sabe-que o pênis de 200 quilos ainda estava em seu posto na noite de sábado (28/11). Agora, tudo o que resta dele é um toco de madeira e um monte de serragem. O prefeito do vilarejo vizinho de Rettenberg, Nikolaus Weissinger, lamentou a ocorrência: "É realmente uma pena", comentou ao jornal Allgäuer Zeitung.

Segundo a agência de notícias DPA, a cidade vizinha de Kempten está investigando o caso. No entanto, como o proprietário original é desconhecido, não há vítima nem queixa. Um porta-voz da polícia comentou: "Não sabemos se constitui ato criminoso ou não." As investigações procedem pró-forma.

O "Guardião do Allgäu" deu o nome a uma cerveja e está listado como "monumento cultural" no Google Maps. Conta a lenda local que ele teria sido esculpido como presente de aniversário para um jovem. No entanto a família não apreciou a obra, e anonimamente providenciou um novo lar para o gigantesco falo, no alto da montanha.

