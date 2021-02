"Os judeus fazem a cultura alemã brilhar", diz presidente da Alemanha

"Seja na filosofia, na literatura, pintura e música, na ciência, medicina, nos negócios, os judeus ajudaram a escrever e moldar nossa história e fazer nossa cultura brilhar", disse o presidente federal da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, neste domingo (21/02) durante uma cerimônia na sinagoga de Colônia.

Steinmeier lembrou que o judaísmo deu uma contribuição decisiva para a entrada da Alemanha na era moderna, ao citar o filósofo Moses Mendelssohn (1729-1786), o pioneiro do "Iluminismo Judaico".

Séculos de exclusão e perseguição

Ao mesmo tempo, Steinmeier, que é o patrono do ano festivo "1700 anos de vida judaica na Alemanha", recordou os séculos de exclusão e perseguição contra os judeus na Alemanha e pediu que seja lançado um "olhar honesto" sobre a história judaica. "Esta é a única maneira de aprendermos lições para o presente e para o futuro. Essa é e continuará sendo nossa responsabilidade. A história dos judeus na Alemanha é de emancipação e prosperidade, mas também de humilhação, exclusão e privação de direitos".

Segundo Steinmeier, hoje a vida judaica na Alemanha é "diversa, multifacetada, viva e cheia de energia". Ele ainda disse que estava "profundamente grato" por isso ter sido possível mesmo após o assassinato de cerca de seis milhões de judeus europeus durante o Holocausto. Ele lembrou que a renascença judaica na Alemanha aconteceu graças à repatriação, à imigração de judeus da ex-União Soviética e aos jovens israelenses que vêm morar no país: "Que felicidade incomensurável para o nosso país!", disse.

A sinagoga de Colônia. Presença dos judeus na cidade remonta ao Império Romano

Ao mesmo tempo, Steinmeier advertiu sobre os riscos ainda enfrentados pelos judeus na Alemanha, como a persistência do antissemitismo, que passou a ser expressado de maneira mais visível por alguns setores da sociedade nos últimos anos e o ataque terrorista à sinagoga de Halle, em 2019, que foi perpetrado por um extremista de direita. Na vida cotidiana, muitos judeus ainda são confrontados com preconceitos, estereótipos e ignorância. É preciso enfrentar tudo isso, alertou o presidente federal. "A República Federal da Alemanha só pode se sentir bem quando os judeus se sentem completamente em casa aqui."

Alertas

Lembrando os recentes ataques a instituições judaicas e a persistência antissemitismo, o presidente do Conselho Central dos Judeus da Alemanha, Josef Schuster, destacou durante a cerimônia que é preciso olhar com atenção para a educação - principalmente nas escolas -, afirmando que a ignorância quase sempre leva ao preconceito. "Este fenômeno, com todas as suas terríveis consequências, corre como um fio vermelho pela história judaico-alemã." Ele também disse que é importante que os judeus não sejam mais vistos como estranhos, para que os preconceitos desapareçam.

O vice-presidente do Conselho Central e presidente da Comunidade da Sinagoga de Colônia, Abraham Lehrer, propôs a formação de uma fundação judaico-cristã. Já a prefeita de Colônia, Henriette Reker, pediu mais coexistência pacífica.

O governador da Renânia do Norte-Vestfália, onde fica Colônia, Armin Laschet, mencionou a "longa amizade" entre a Alemanha e Israel. O presidente israelense Reuven Rivlin disse, em mensagem de vídeo: "Embora não seja possível esquecer as tragédias do passado, enfatizamos nossa herança comum, a contribuição dos judeus alemães à sociedade alemã e a profunda amizade entre a Alemanha e o estado israelense".

A celebração deste domingo faz alusão a um édito do imperador romano Constantino publicado no ano 321 sobre medidas administrativas em Colônia, que à época se chamava Colonia Claudia Ara Agrippinensis. "Com uma lei geral, permitimos que todos os vereadores apontem judeus para o conselho", diz o documento. Acredita-se que essa seja a primeira evidência documental da vida judaica ao norte dos Alpes.

Por causa da pandemia, a abertura do ano do festival foi registrada com antecedência e ocorreu sem a presença de público. Em todo o país, cerca de 1000 eventos culturais sobre o judaísmo estão previstos nos próximos meses.

se/hf/jps (kna, afp, dpa, epd)