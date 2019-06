Oposição vence eleição em Istambul

O prefeito eleito de Istambul, o social-democrata Ekrem Imamoglu, prometeu "abrir uma nova página" no país. A declaração foi feita após o anúncio do resultado da eleição neste domingo (23/06), que impôs uma dura derrota ao conservador Binali Yildirim, do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. A vitória da centro-esquerda na maior metrópole turca encerrou um ciclo de mais de 20 anos de hegemonia do grupo político do mandatário na administração da cidade.

"Estas eleições são uma contribuição para a democracia na Turquia. Foram boas para a Turquia e para Istambul", afirmou Imamoglu, diante de dezenas de câmeras de televisão na sede de sua legenda, o oposicionista Partido Republicano do Povo (CHP) situada no bairro de Sariyer.

Imamoglu obteve 54% dos votos, enquanto seu rival, o ex-primeiro-ministro Binali Yildirim, conseguiu 45,1%, de acordo com os números divulgados após mais de 99% dos votos contados, segundo a agência de notícias estatal Anadolu.

Yildirim admitiu a derrota logo após o anúncio das primeiras parciais, dizendo em direção ao adversário: "Eu o parabenizo e lhe desejo sucesso".

Imamoglu agradeceu especialmente o apoio das "centenas de milhares de pessoas" que participaram como observadores nas seções eleitorais, os classificando de "heróis da democracia".

As autoridades eleitorais turcas anularam o primeiro pleito, realizado em 31 de março e vencido por Imamoglu com uma diferença de 0,16% – menos de 14 mil votos. A decisão, controversa, atendeu a um pedido da legenda de Erdogan, o AKP, que havia apontado supostas irregularidades no pleito.

As eleições locais em março foram vistas como um referendo sobre as políticas de Erdogan e a popularidade de seu partido governista. Embora o AKP tenha vencido a maioria das eleições locais, o partido perdeu a votação para prefeitura na capital turca, Ancara, assim como a disputa em Istambul.

Ao votar neste domingo, Erdogan disse que espera que os eleitores "tomem a melhor decisão para Istambul", acrescentando esperar uma grande participação dos eleitores.

MD/efe/ap/dpa/rtr

