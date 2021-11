Oposição chilena pede impeachment de Sebastián Piñera

Personagens do escândalo Pandora Papers

Guillermo Lasso

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, controlou 14 empresas offshore, a maioria com sede no Panamá, que foi fechando depois de o antigo governo aprovar lei que proíbe candidatos presidenciais de terem empresas em paraísos fiscais. Lasso declarou que depositou dinheiro no exterior porque "a lei impede banqueiros de investirem no país" e que o patrimônio resulta do trabalho no Banco Guayaquil.