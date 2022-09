Putin precisa escalar o conflito para sobreviver

Mobilização de reservistas e "referendos" programados às pressas no leste da Ucrânia são sinais de fraqueza. Putin calculou mal, e dezenas de milhares de russos pagarão por isso com suas vidas, opina Miodrag Soric.

Vladimir Putin em seu pronunciamento à nação neste 21 de setembro Foto: AdrienFillon/ZUMA Wire/IMAGO

Ele não pode voltar atrás: perder a guerra de agressão contra a Ucrânia custaria a Putin o poder – e talvez mais. O mesmo vale para os políticos em seu governo e no Parlamento, que vincularam seu destino, seja para o bem ou para o mal, ao chefe do Kremlin. Eles estão em pânico. Diante do sucesso dos ucranianos em retomar seu país, a Rússia está de fato ameaçada por uma derrota militar.

Ninguém em Moscou contou com ela. É por isso que Putin está agora ordenando uma mobilização parcial. Ele quer mandar 300 mil reservistas para a frente de batalha. Sua tarefa é deter o avanço dos ucranianos; um avanço que documenta o estado desolado do exército russo.

Enfraquecido e isolado?

Apenas alguns dias atrás – às margens da reunião da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) no Uzbequistão − um Putin que lutava para manter a compostura disse que a Rússia não tinha pressa na Ucrânia. Na realidade, o mundo viu um Putin enfraquecido e isolado. As câmeras de televisão mostraram um homem envelhecido que foi deixado esperando pelos outros chefes de Estado e de governo.

Putin sentou-se bem-comportado no sofá e ouviu o que eles tinham a dizer. A Turquia, a Índia e até mesmo a China deixaram transparecer que rejeitam a guerra de Putin e apoiam a integridade territorial da Ucrânia. Com boas razões: a guerra é um fardo para a economia mundial e, portanto, afeta o poder daqueles políticos dos quais Putin esperava apoio para sua guerra de agressão.

Mudança de rumo no Kremlin

Do ponto de vista do Kremlin, as coisas não poderiam continuar assim. De volta a Moscou, Putin está, portanto, com pressa de mudar de rumo. Em última análise, a mobilização parcial é uma admissão de fraqueza militar no leste da Ucrânia. Com o anúncio de que dentro de dias os territórios conquistados "votarão" sobre a adesão à Rússia, fica claro que os ucranianos não querem aderir à Rússia. Porque uma votação diante de canos de armas, referendos em meio a ruínas, ninguém no mundo vai levar a sério.

Putin quer proteger a área saqueada. Os territórios conquistados devem se tornar parte da Rússia. Então Putin poderá conclamar a defesa da pátria com o uso de todos os meios militares. A "operação militar especial", limitada temporal e espacialmente e que pouco teve a ver com a vida cotidiana da maioria dos russos, transforma-se retoricamente na defesa do "solo russo" com todos os meios − inclusive armas nucleares.

O fim da "operação especial"

Não é preciso ser um grande profeta para prever o fim iminente do termo "operação militar especial". A propaganda do Kremlin vai enterrá-la. Em vez disso, haverá mentiras cada vez mais loucas e confusas, invenções, ameaças com as quais a televisão controlada pelo Estado tentará doutrinar os russos. Já está sendo afirmado que a Rússia não está travando uma guerra contra a Ucrânia, mas está se defendendo na Ucrânia contra os Estados Unidos e a Inglaterra. Acredite se quiser!

As novas medidas e ameaças de Putin serão levadas a sério pelos líderes mundiais reunidos na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Mas sua política em relação a Moscou dificilmente mudará. Kiev continuará a receber armas, seu exército continuará lutando.

E os 300 mil reservistas russos? Eles nunca estiveram numa guerra, estão mal equipados. Eles são pais de família, homens que estão sendo arrancados de sua vida cotidiana contra a vontade. Na Ucrânia, eles devem defender a Rússia − ao lado de criminosos e mercenários tchetchenos. Isso não pode correr bem. Eles verão com os próprios olhos que os ucranianos não querem pertencer à Rússia. Dezenas de milhares de homens morrerão para que Putin e seu entorno possam permanecer no poder e não tenham que justificar seus crimes contra o próprio povo. Essa é a verdadeira tragédia da mais recente decisão equivocada do líder do Kremlin.

Miodrag Soric é jornalista da DW. O texto reflete a opinião pessoal do autor, não necessariamente da DW.