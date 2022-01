Putin não tem muita opção na Ucrânia

Putin deve saber que qualquer plano de ação na Ucrânia pode ter consequências graves Foto: Alexey Nikolsky/Sputnik/AFP/Getty Images

Vladimir Putin já devia saber como os Estados Unidos e a Otan responderiam ao seu ultimato de dezembro para que suspendam a atividade militar na Europa Oriental e na Ásia Central. antes mesmo que a resposta fosse entregue ao Ministério do Exterior da Rússia, por escrito, pelo embaixador americano, John Sullivan.

Foi, é claro, um "não" ao veto russo à ampliação da Otan, um "não" à retirada das forças aliadas dos Estados-membros da aliança na Europa Central e do Báltico, mas "sim" às negociações sobre controle de armas e medidas para promover confiança. Isso é o que os americanos tê dito repetidamente a ele e a seu ministro do Exterior, Sergei Lavrov, nas semanas desde que Putin exigiu da Otan "garantias de segurança" por escrito.

A exigência específica do Kremlin de uma resposta por escrito dos EUA e da Otan ao seu ultimato foi uma tentativa de ganhar tempo e usá-la para aprofundar o cisma entre Washington e seus aliados europeus, reunir mais tropas nas fronteiras da Ucrânia e manter a atenção do mundo concentrada em Moscou, enquanto protagonista indispensável no cenário global.

No entanto, Putin enfrenta uma administração americana cada vez mais beligerante, que parece exercer cada vez mais influência sobre seus aliados europeus. Num ato inesperado de escalada diplomática, Washington expulsou mais de duas dúzias de diplomatas russos na quarta-feira.

Como o Kremlin responderá aos americanos e à Aliança Atlântica? Um indicador precoce pode ser o destino do texto da resposta dos EUA. O secretário de Estado Anthony Blinken disse que não será divulgado, a fim de deixar espaço para a diplomacia. Em breve, poderemos ver as mensagens dos EUA e da Otan, no todo ou em partes, "vazadas" para a mídia estatal russa ou para os porta-vozes oligárquicos nominalmente privados, como os jornais Kommersant e Izvestia. Lavrov já insinuou essa possibilidade. Isso seria um tapa deliberado na cara dos americanos e um sinal de alerta antecipado de que Putin está pronto a agir em vez de falar.

"Salvem os russos"

O Kremlin não tem tantas opções. Uma invasão em grande escala é possível, em princípio, mas custaria a Moscou muito mais do que a primeira fase da guerra, em 2014 e 2015. A resistência da Ucrânia seria muito mais feroz e profissional do que há oito anos, e as sanções internacionais, muito mais dolorosas. O gasoduto Nord Stream 2 estaria morto.

O que não é menos importante é que uma guerra em grande escala silenciará até os mais ativos entre aqueles, especialmente na União Europeia, que se esforçam para "entender a Rússia". Além disso, isolará internacionalmente o regime de Putin e ele pessoalmente, com muito mais força do que antes. Não haverá convites para cúpulas por muito tempo.

Mas o homem forte russo também não pode simplesmente dizer: "Desculpe, eu estava errado!" – e aí retirar as tropas das fronteiras da Ucrânia e negociar com Washington na agenda tradicional do desarmamento, além das mudanças climáticas e do programa nuclear do Irã. Isso faria Putin parecer fraco e desorientado, algo que ele odeia mais do que qualquer outra coisa. Como comandante em chefe, você não manda centenas de milhares de suas tropas para frente e para trás duas vezes por ano por causa de alguns telefonemas com Washington.

Parece que o Kremlin pode estar provisoriamente considerando um cenário em que usaria um pretexto fabricado para "tomar sob a proteção da Rússia" as chamadas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, sem reconhecê-las formalmente. Essas entidades-fantoches no leste da Ucrânia foram criadas por Moscou em 2014, mantidas de pé pelo exército russo e usadas para exercer pressão sobre Kiev.

Isso seria uma legalização de fato da presença militar russa na área, mas não uma nova invasão, no sentido estrito. O Kremlin poderia esperar então que as fileiras fechadas do Ocidente desmoronassem e que Paris e Berlim oferecessem mediação. Isso poderia abrir a possibilidade de pressionar o governo da Ucrânia por mais concessões e reescrever os Acordos de Minsk em favor de Moscou.

O regime de Putin já iniciou uma campanha de relações públicas para preparar a opinião pública russa e internacional para tal coisa. O parlamento de bolso do Kremlin, a Duma, já está pedindo fornecimento de armas para Donetsk e Luhansk. Os deputados também dizem que começaram a trabalhar num projeto de tratado reconhecendo ambas.

"Salvem os russos do Donbass!", gritam participantes de talk shows da TV estatal. Mas talvez se tenha perdido o momento para tal ação. É difícil acreditar que, mesmo em Berlim e Paris, tal intervenção seja julgada como algo diferente de uma escalada.

A Ucrânia provavelmente se recusaria a negociar com Moscou, mesmo que alguns europeus a pressionassem. Isso por si só colocaria Moscou numa posição embaraçosa de ser marginalizado e sancionado sem nenhum ganho tangível. Então, talvez todos os apelos para "salvar o Donbass" sejam um estratagema para mostrar que Putin "resiste aos cabeças quentes" de Moscou e que é, na verdade, "um homem de paz".

É improvável que Putin faça alguma coisa antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em 4 de fevereiro. E se, como discutido preliminarmente, houver uma reunião com o novo chanceler federal alemão, Olaf Scholz, isso daria ainda mais tempo ao Kremlin.

O governo Biden está claramente determinado a manter a pressão sobre a Rússia. Putin pode implantar alguns mísseis extras na região russa de Kaliningrado no Mar Báltico, "suspender" unilateralmente o acordo entre Otan e Rússia assinado em 1997 e voltar a discutir o novo tratado Start – algo que os EUA estavam prontos para fazer desde o primeiro dia do presidente Biden no cargo.

Konstantin Eggert é jornalista da DW.