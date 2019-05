Opinião: Os jovens estão mais politizados – uma boa notícia

Até mesmo o título do vídeo é uma provocação. A destruição da CDU é o nome da tempestade verbal de 55 minutos em que a estrela do Youtube alemão Rezo devasta a política dos últimos anos.

Ele acusa os conservadores da União Democrática Cristã (CDU), legenda da chanceler federal Angela Merkel, de mentira, incompetência e desumanidade. A coisa toda culmina na afirmação indiscutível: "Há apenas um posicionamento legítimo". Ou seja, o dele. Oba.

O burburinho está sendo correspondentemente grande na Alemanha: o que leva esse menino a espalhar algo tão unilateral, subjetivo e polêmico entre os jovens? E o que leva 7 milhões de jovens a assistir também a isso?

É verdade: Rezo não mostra uma posição equilibrada, porém apaixonada. Mas algum dia o jovem de 26 anos agiu de forma diferente?

Na verdade, Rezo gostar de entreter, mas também faz música e baboseiras. Ele não teve a pretensão nem de fazer uma palestra científica nem de realizar jornalismo neutro.

Ele bradou a sua opinião num arrobo de radicalismo juvenil e usou a sua popularidade a fim de chamar atenção para uma importante eleição. Ele quer mostrar que tem algo a dizer!

E ele se preparou para tal. Ele se ocupou extensivamente com política social, política climática e política externa. Ele denuncia a desigualdade social, a falta de ação nas políticas ambientais e a brutalidade dos "danos colaterais".

Ele alerta para "valores humanísticos", recebendo milhões de curtidas em quartos infantis e estudantis – há algum problema nisso?

O problema é outro: a sociedade alemã precisa ter cuidado para que o abismo não se aprofunde – entre as mídias digitais e analógicas, as jovens e as velhas, as sociais e as tradicionais.

Não é por acaso que a ira do youtuber atinge agora os conservadores. Na discussão sobre a legislação de direitos autorais da União Europeia, eles não levaram a sério as críticas dos jovens. Rezo & Cia dão agora o troco.

Seria errado se retirar ofendido. A CDU reconheceu isso a tempo e ofereceu uma conversa com Rezo. Nossa juventude supostamente egocêntrica está interessada no mundo, procura formar uma opinião e lutar por ela.

É exatamente assim que a democracia deve ser! O tom não precisa estar correto desde o começo – seria estranho se os filhos se expressassem exatamente como seus pais.

Fabian von der Mark é jornalista da DW.

