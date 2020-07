ONU defende renda básica para um terço do planeta

A evolução da pandemia de covid-19

Casos de coronavírus passam de 1 milhão no mundo

O número de infecções confirmadas ultrapassa 1 milhão no mundo. A cifra de mortos, por sua vez, supera 50 mil. O país com o maior número de casos são os EUA, com mais de 240 mil, seguidos da Itália, com 115 mil, e da Espanha, com 112 mil. Enquanto isso, mais de 3,9 bilhões de pessoas – mais da metade da humanidade – estão confinadas em suas casas devido à pandemia. (02/04)