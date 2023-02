ONU aprova resolução que exige retirada russa da Ucrânia

Texto é aprovado por 141 dos 193 Estados-membros das Nações Unidas, numa grande demonstração de apoio a Kiev. Brasil apoia documento não vinculativo, mas com forte peso político, que evidencia isolamento da Rússia.

A Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou nesta quinta-feira (23/02), por ampla maioria, uma resolução que exige a retirada imediata e incondicional das tropas russas da Ucrânia e pede uma paz abrangente, justa e duradoura.

A resolução, elaborada pela Ucrânia e seus aliados com apoio da União Europeia (UE), obteve 141 votos a favor, sete contra e 32 abstenções entre os 193 Estados-membros da ONU. O resultado evidencia mais uma vez o isolamento de Moscou no cenário internacional, um dia antes da invasão russa completar um ano.

Os países que votaram contra o texto foram a Rússia, Belarus, Síria, Coreia do Norte, Eritreia, Mali e Nicarágua. Entre os que se abstiveram estão China, Angola, Moçambique e Cuba.

Brasil vota a favor

O Brasil votou a favor da resolução. Em votações semelhantes realizadas anteriormente, o governo brasileiro, sob a tutela de Jair Bolsonaro, optou pela neutralidade, enquanto buscava uma aproximação com Moscou em razão de interesses comerciais.

No ano passado, o Brasil ainda votou a favor de duas resolução contra a Rússia, condenando a invasão e a anexação de territórios ucranianos por parte de Moscou.

A votação desta quinta-feira ocorreu em uma sessão especial de emergência da Assembleia-Geral para marcar um ano da guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia, e depois de dois dias de discursos de diplomatas de mais de 75 países.

O resultado expressivo em favor do texto serve ainda para afastar acusações de "fatiga" internacional em relação à guerra e de uma suposta queda no apoio a Kiev, especialmente em regiões que dependem das exportações de petróleo russo.

Forte peso político

Apesar de não ter caráter vinculativo, a resolução carrega um forte peso político e serve para mostrar quais países ainda se recusam a condenar a Rússia, além de reafirmar uma série de posições adotadas anteriormente pela ONU, como a defesa da preservação da integridade territorial da Ucrânia.

A Assembleia-Geral é o principal órgão da ONU para lidar com as questões envolvendo a guerra na Ucrânia, uma vez que o Conselho de Segurança – o órgão encarregado de manter a paz e a segurança internacional – vem sendo paralisado pelo poder de veto da Rússia, membro permanente do colegiado.

A guerra na Ucrânia matou dezenas de milhares de pessoas dos dois lados do conflito e reduziu cidades inteiras a ruínas. O impacto foi sentido em todo o mundo através do aumento nos preços dos alimentos e dos combustíveis, que resultaram na alta da inflação em vários países.

rc (AP, DPA, AFP)