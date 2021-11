Oliver Sallet aprendeu o ofício jornalístico na Escola Alemã de Jornalismo em Munique. Mais tarde, estudou Política na London School of Economics and Political Science, com foco em globalização, política e economia.

Mais tarde trabalhou na emissora Bayerischer Rundfunk em Munique, bem como na RBB em Berlim, fornecendo reportagens para o noticiário Tagesschau. Pela DW, Oliver Sallet reportou de toda a Europa, por exemplo, sobre os pontos críticos da crise dos refugiados, bem como sobre votações históricas, como as eleições nos EUA em 2016 e o ​​referendo sobre o Brexit no Reino Unido.

Após passar pelos estúdios da DW em Bruxelas e em Berlim, desde 2018 Oliver Sallet é correspondente da DW nos Estados Unidos.