A Turquia contabiliza ao menos 2.800 edifícios destruídos, como estes em Karamamaras. O número de mortos no desastre aumenta a cada minuto, à medida que as equipes de resgate trabalham para buscar desaparecidos. Segundo autoridades turcas, mais de 1.700 pessoas morreram no país, além de mais de 12 mil feridos.