O que se sabe sobre a pane global de Facebook, Instagram e WhatsApp

Usuários de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, relataram na tarde desta segunda-feira (04/10) interrupções nos serviços do Facebook, Instagram e WhatsApp.

Dezenas de milhares de pessoas de países como Estados Unidos, México, Espanha, França, Romênia, Noruega, Geórgia e Grécia entraram no site Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, para reportar que não estavam conseguindo utilizar nenhum dos serviços.

Cerca de seis horas após a interrupção, os serviços começaram a voltar gradualmente.

O Facebook, dono das três redes sociais, reconheceu que os usuários estavam tendo problemas para acessar seus aplicativos. Num comunicado, a rede social explicou que "a principal causa dessa pane foi uma mudança equivocada de configuração" e que "não há evidências de que dados de usuários tenham sido afetados" por essa alteração.

A empresa também se desculpou e disse que estava trabalhando para descobrir o motivo da queda generalizada em suas redes sociais.

Problema nos centros de dados

No comunicado, o Facebook responsabilizou mudanças nos roteadores que coordenam o trânsito de redes entre centros de dados. Segundo a companhia, as alterações comprometeram a comunicação, o que teve um "efeito cascata na forma como nossos centros de dados se comunicam entre si, levando à paralisação dos nossos serviços".

Na segunda-feira, uma mensagem de erro na página do Facebook sugeria um problema com o Sistema de Nomes de Domínio (DNS), que permite que os endereços da web levem os usuários aos seus destinos. Uma paralisação semelhante na empresa de nuvem Akamai Technologies Inc derrubou vários sites em julho.

Especialistas em segurança que rastreiam a situação dizem que a interrupção pode ter sido provocada por um erro de configuração, que pode ser o resultado de uma falha interna, embora um caso de sabotagem interna também seja possível. Um ataque externo ao servidor é considerado menos provável.

Interrupção em meio a denúncias

A queda generalizada nos serviços do Facebook acontece em meio à repercussão da publicação pelo The Wall Street Journal de uma série de artigos escritos com base em documentos internos do Facebook vazados.

Entre outras informações, os documentos indicam que o Instagram é prejudicial para uma parte dos usuários mais jovens, é especialmente "tóxico" para os adolescentes e agrava os problemas que uma em cada três meninas tem com sua imagem corporal.

Em entrevista ao programa americano de televisão 60 Minutes, Frances Haugen, ex-funcionária do Facebook que afirma ter vazado os documentos à imprensa, afirmou que durante o tempo em que trabalhou para a empresa se assustou com decisões tomadas e afirmou que os lucros estavam acima da segurança dos usuários.

Queda na bolsa

A interrupção nos serviços também fez as ações do Facebook na Bolsa eletrônica de Nova York, a Nasdaq, o segundo maior mercado de ações do mundo, entrarem em queda. Por volta das 16h15 (horário de Brasília), as ações registravam queda de 5,31%.

Porém, independentemente das interrupções desta segunda-feira, as ações do Facebook já recuavam 14% desde 14 de setembro, quando o The Wall Street Journal passou a publicar as denúncias.

