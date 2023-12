Migração: o que está por trás da guinada à direita da Europa

Na última quarta-feira (20/12), poucas horas antes de falar na TV sobre o endurecimento das leis de imigração na França, o presidente Emmanuel Macron se reuniu em Paris pela primeira vez com o líder da oposição alemã, o conservador Friedrich Merz – para discutir, entre outros temas, justamente a migração.

A medida havia sido aprovada no dia anterior pela bancada governista da Assembleia Nacional – a câmara baixa do parlamento francês –, com o apoio do ultradireitista Rassemblement National (Reagrupamento Nacional) e após difíceis negociações com a oposição.

Antes de entrar em vigor, contudo, a nova lei precisa do aval do Conselho Constitucional.

Para a líder do RN, Marine Le Pen, trata-se de uma "vitória ideológica": "Os deputados de Macron não podem mais nos acusar de querer priorizar os franceses. Eles mesmos decidiram isso agora."

Oposição defende curso semelhante na Alemanha

Em Paris, Merz não quis comentar a lei de imigração francesa. Dentro do próprio partido, contudo – a CDU –, o líder da oposição alemã defende uma política de imigração mais rigorosa, seguindo lógica parecida com a dos franceses, que querem restringir o acesso de alguns estrangeiros a benefícios sociais.

Essa é, também, uma agenda da ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD) – com quem, porém, Merz diz que a CDU descarta qualquer colaboração.

Na França, por outro lado, a votação de terça-feira fez surgir um debate sobre o tamanho da influência que a ultradireita já exerce sobre a política do governo.

Antecessor de Macron, o ex-presidente François Hollande criticou a articulação do governo. "Mesmo que o presidente Macron e o governo não tenham contabilizado os votos do Rassemblement National, eles adotaram as ideias do partido", afirmou ao jornal Le Monde.

"A lei não trai nossos valores", defendeu-se Macron ao discursar na TV. Ele, que se reelegeu em 2022 sob a promessa de barrar a ascensão da extrema direita, argumentou que, para isso, era preciso "abordar os problemas que alimentam [o RN]".

A Europa vira à direita

O endurecimento da política migratória é um assunto discutido em muitas capitais europeias. Em Londres, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak está atualmente sob pressão de seu partido por causa disso, já que a imigração não diminuiu apesar do Brexit.

Enquanto muitos governos ainda debatem a questão, os países nórdicos saíram à frente e já endureceram suas leis.

Na Dinamarca, a primeira-ministra social-democrata Mette Frederiksen tem adotado uma linha mais restritiva desde que assumiu o cargo, em 2015, dificultando processos de reunião familiar – quando um imigrante que já vive no país solicita visto para parceiro, pais ou filhos –, diminuindo o pagamento de benefícios em dinheiro e aprovando uma "lei dos guetos", segundo a qual um bairro não pode ter mais de 30% de "estrangeiros não ocidentais".

A primeira-ministra da Dinamarca, a social-democrata Mette Frederiksen, saiu na frente ao endurecer políticas migratórias em seu país Foto: John Thys/AFP/Getty Images

Coincidência ou não, o desempenho nas urnas do Partido Popular Dinamarquês, da direita populista, despencou de 21% em 2015 para 2,6% no ano passado – o que o deixa agora no mesmo patamar de uma sigla nanica.

Suécia e Finlândia também endureceram sua política migratória após populistas de direita ganharem espaço no tabuleiro político dos dois países.

Cidadãos insatisfeitos com política de imigração

Francês que pesquisa o populismo, Dominique Reynié, da Sciences Po, aponta também para o caso da Holanda, onde o populista de direita Geert Wilders teve uma vitória surpreendente nas eleições parlamentares em novembro.

"Os eleitores na Europa", disse em uma entrevista ao jornal conservador Le Figaro, "exigem há 25 anos a mesma coisa: uma política de imigração baseada em seleção e integração. E na expulsão dos que ferem os valores de liberdade, igualdade e tolerância".

Na Holanda, o partido PVV, do populista de direita Geert Wilders, foi o grande vencedor da eleição parlamentar em novembro Foto: Remko de Waal/ANP/IMAGO

Segundo Reynié, muitos jornalistas, políticos e analistas não perceberam ou levaram a sério essa tendência da população. E isso não seria apenas uma questão material: "Eles [os políticos, analistas e jornalistas] ignoram muitas vezes a importância do 'patrimônio imaterial', que engloba estilo de vida, mentalidades, hábitos, modos de pensar e atitudes para com a vida; todos aqueles elementos que compõem uma cultura e que dão às pessoas um senso de pertencimento – neste caso, à cultura europeia."

Quão eficiente é a aliança do centro contra a ultradireita?

Os partidos de centro na Alemanha e na França têm seguido estratégias semelhantes na competição política com a extrema direita. Assim como o "muro de contenção" contra a AfD na Alemanha, a França tem seu "pacto republicano".

A ideia por trás disso: sempre que um candidato do RN chega ao segundo turno, socialistas, verdes e burgueses se unem em torno de um candidato comum.

É esse pacto que a oposição de esquerda afirma ter morrido depois da votação de terça.

Antes disso, republicanos já haviam ganhado influência, reduzindo a distância programática de seu partido em relação à ultradireita.

O número recorde de deputados do RN na Assembleia Nacional mostra o quanto o "pacto republicano" perdeu força ao longo dos anos: com 88 deputados, a ultradireita agora tem mais assentos no parlamento do que os republicanos de direita.

Mesmo que o pacto ainda pareça funcionar nas circunscrições eleitorais, "os eleitores estão cada vez menos impressionados", analisa Philip Manow, pesquisador e professor de Economia Política do Estado de Bem-Estar na Universidade de Bremen. "Se a próxima presidente for Marine Le Pen – algo que a maioria dos observadores da política francesa supõe –, a resposta será: não, o pacto republicano não foi e não é eficaz."

Seduzidos pelo poder?

Para o RN de Le Pen, parece que o perigo hoje advém menos do "pacto republicano" e mais das tentações do poder.

Fréjus, cidade a 40 quilômetros a sudoeste de Cannes, é comandada por um político do RN desde 2014: David Rachline. Recentemente, o Ministério Público local abriu uma "pré-investigação" contra o aliado de longa data de Le Pen e vice-presidente da sigla – segundo a imprensa, por "questões relacionadas a licitações" e suspeita de favorecimento indevido.

As investigações surgiram a partir de um livro sobre a política local na pequena cidade costeira. Em "Les Rapaces" (Aves de Rapina, em tradução livre), a jornalista Camille Vigogne Le Coat acusa Rachline de, entre outras coisas, fazer acordos com um poderoso empreiteiro local para a licitação de contratos públicos, além de descrever uma administração municipal muito distante da imagem exemplar que o RN tenta projetar.

Rachline rejeita todas as acusações como infundadas. Nos últimos dias, no entanto, Marine Le Pen tem sido cautelosa quanto a manifestações de apoio ao aliado. A desilusão com candidatos eleitos pode ser, atualmente, a maior ameaça para o partido para o partido líder nas pesquisas eleitorais.