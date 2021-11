Boletim de Notícias (10/09/21) - Segunda edição

Enquanto nota de Jair Bolsonaro em tom de recuo foi recebida com ceticismo no campo político, o mercado financeiro reagiu de forma positiva e com pedidos por harmonia entre os Três Poderes. Ouça esse e outros destaques desta sexta-feira, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.