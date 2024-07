O que é preciso saber sobre os Jogos Olímpicos 2024

Durante três semanas, Paris estará sob o signo do maior evento esportivo do mundo. Quais são as novas modalidades? Ainda há ingressos? Quanto custam? Como está a segurança? Atletas podem fazer sexo?

O maior evento esportivo do mundo começa nesta sexta-feira (26/07) em Paris, 100 anos após a última edição realizada na capital francesa.

Cerca de 10,5 mil esportistas de 206 nações se apresentam nos Jogos Olímpicos de Verão 2024, competindo durante 19 dias, até 11 de agosto, em 32 disciplinas. Ao todo, 329 medalhas de ouro estão em disputa.

Entre as grandes estrelas esperadas está a ginasta americana Simone Biles: campeã olímpica por quatro vezes, ela enfrentou problemas psíquicos em 2020, em Tóquio. No atletismo, o queniano Eliud Kipchoge quer ser o primeiro corredor a conquistar ouro três vezes seguidas. Atrai atenção também o time de basquete dos Estados Unidos, pois LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant compõem a elite do esporte.

Por causa da guerra na Ucrânia, atletas russos e belarussos só podem participar isoladamente, sob bandeira neutra: equipes dessas nacionalidades estão excluídas, seus hinos nacionais não serão executados e eles não podem exibir símbolos nacionais. Exige-se ainda dos participantes não terem qualquer conexão com o Exército ou órgãos de segurança da Rússia.

Paris se prepara para os Jogos de Verão 2024 Foto: Haimanot Tiruneh/DW

Quantos espectadores haverá? Ainda há ingressos?

Os organizadores contam com 15 milhões de espectadores nos Jogos de 2024. Na bolsa oficial ainda há ingressos para alguns eventos. As entradas para as partidas de futebol são as mais baratas, 15 euros; as para polo aquático ou canoagem em slalom, por exemplo, custam 24 euros.

Para esportes especialmente apreciados, como natação ou ginástica, só restam ingressos nas classes de preço superiores, e é preciso desembolsar bem mais do que 100 euros. A cerimônia de abertura é a mais cara: em 12 de julho o ingresso mais barato custava 1.600 euros.

Onde são as competições?

Ao todo há 35 locais de competição, nem todos em Paris. Pentatlo moderno e hipismo são disputados no Palácio de Versalhes; as partidas de futebol, em estádios por toda a França; handebol em Lille. Os surfistas se apresentam até fora das fronteiras nacionais: no Taiti, a maior ilha da Polinésia Francesa.

Entretanto a maioria das disciplinas se concentra na capital francesa – os jogadores de vôlei de praia terão até vista da Torre Eiffel. A cerimônia de abertura não transcorre num estádio, como de praxe, mas sim em 160 barcos sobre o rio Sena.

Ainda não está certo se as provas de natação de águas abertas e do triatlo serão realizadas no Senacomo planejado, pois por muito tempo a água esteve contaminada por patógenos. Ainda assim, a duas semanas da abertura dos Jogos a municipalidade parisiense emitiu um sinal promissor: "em 11 ou 10" dos últimos 12 dias o rio esteve suficientemente limpo para permitir competições.

Quais modalidades esportivas estreiam em Paris?

Novas disciplinas são acrescentadas a cada edição dos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, 2020, estrearam skate, escalada esportiva e basquetebol 3x3. Em Paris, breaking (breakdance) será a primeira dança incluída no torneio internacional: atletas de ambos os sexos se confrontam em batalhas um a um e improvisam uma coreografia sobre um beat inédito, e um júri decide quem vence.

Em diversas disciplinas haverá pequenas mudanças. Enquanto a modalidade canoagem cross fará sua estreia, beisebol, softbol e caratê foram eliminados, assim como a caminhada masculina de 50 quilômetros, substituída por equipes mistas em 35 quilômetros.

Rio Sena será palco da cerimônia de abertura Foto: Haimanot Tiruneh/DW

Como está a segurança de Paris 2024?

A França é um dos países que já foram alvo de atentados terroristas por diversas vezes, como o contra a redação do Charlie Hebdo e o do teatro Bataclan, e Jogos Olímpicos são sempre visados pelo terrorismo.

Dezenas de milhares de agentes da Polícia e das Forças Armadas estarão de prontidão diariamente, além de forças de segurança privada. A fim de garantir contingente suficiente, o governo abreviou o treinamento para três semanas, introduziu prêmios e remanejou pessoal de outros setores.

Visitantes e moradores necessitam de códigos QR para passar pelas barreiras policiais. O tráfego será restringido e algumas estações de metrô, inteiramente bloqueadas. Sistemas de câmeras controlados por inteligência artificial serão usados no reconhecimento de armas e movimentos inusuais de multidões, mas não poderão ser empregados para reconhecimento facial.

O governo já reduziu o contingente de espectadores para a festa de abertura, que é especialmente sujeita a ameaças. Por bastante tempo se considerou transferi-la para um outro local, mas no momento tudo indica que o palco será mesmo o rio Sena.

Quantos preservativos há para os atletas?

Após a interdição de contato íntimo em Tóquio, motivado pela pandemia de covid-19, em Paris os/as atletas poderão voltar a fazer sexo. Na Vila Olímpica, onde ficam alojados 9 mil participantes, serão distribuídos 300 mil preservativos. Álcool é tabu, mas, em compensação, o bufê de refeições mede 350 metros de comprimento.