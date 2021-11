Maicon Siqueira conquistou a segunda medalha do taekwondo brasileiro em Jogos Olímpicos.

O lutador mineiro faturou o bronze na categoria acima de 80kg, igualando o feito de Natália Falavigna (Pequim 2008). Maicon, 51º colocado no ranking mundial do taekwondo, chegou a dividir o esporte com os empregos de pedreiro e garçom.