O mistério da "concepção imaculada" dos tubarões

Os lugares mais perigosos para surfar

Surfe selvagem no Havaí

A Pipeline, em Oahu, no Havaí, é conhecida por ter o padrão de onda mais mortal do mundo. As ondas quebram sobre arrecifes no Sunset Beach Park, em Pupukea, na costa norte de Oahu. A arrebentação acontece em águas rasas, junto aos recifes. Desde 1980, sete pessoas já perderam a vida ali. Apesar do risco ser conhecido, a Pipeline continua sendo um dos lineups mais lotados e intensos do mundo.