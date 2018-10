Cientistas produzem camundongos de pais do mesmo sexo

Acasalamento entre familiares salva gorilas

Diversidade genética não garante proteção da espécie

Os gorilas do ocidente - espécie de gorila mais frequente em zoológicos - apresentam uma variação genética duas ou três vezes maior do que os gorilas do oriente, grupo do qual fazem parte os gorilas da montanha. A análise mostra que os gorilas do ocidente sofrem mais frequentemente de mutações mais graves.