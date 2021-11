A história em quadrinhos mundialmente famosa do americano Art Spiegelman sobre a era nazista foi publicada em 1991. Nela, os judeus são retratados como ratos, e os alemães, como gatos. Em alemão, Maus significa rato. No romance gráfico premiado com o Pulitzer, o autor conta a história de seu pai, sobrevivente de Auschwitz, e enfoca ainda o suicídio de sua mãe e o relacionamento tenso da família.