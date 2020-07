O controverso plano turco de converter monumento histórico em mesquita

Hagia Sophia na disputa das religiões

Ícones bizantinos

O mosaico mais imponente da Basílica de Santa Sofia (como também é conhecida no mundo cristão) é uma imagem do século 14, na parede da galeria sul. Mesmo não estando completamente preservado, os rostos ainda estão bem visíveis: no meio aparece Jesus, como senhor do mundo, Maria está à sua esquerda e João, à direita.