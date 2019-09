Mark Zuckerberg ou Barack Obama? Quem se comunica melhor? Esta edição do Futurando explica a importância de levar em consideração o carisma da voz na hora de transmitir uma mensagem, seja ela qual for. Mais importante do que o conteúdo em si é, sem dúvida, a forma de passá-lo adiante, e você vai entender o porquê. Conversamos com um especialista que desenvolveu um sistema para avaliar o poder de convencimento dos mais diferentes tipos de voz.

Por falar em convencimento, a palavra influência é uma das mais utilizadas no vocabulário do mercado digital. Influenciadores tentam nos convencer o tempo todo a consumir determinados produtos ou serviços. Essa técnica de influenciar pessoas pode ser inserida em diversos contextos, não só nas redes sociais. E tem um nome: nudging. É um método que usa o reforço positivo e sugestões indiretas para estimular as compras. É bastante popular na economia comportamental.

No programa você vai ver ainda que a extinção das abelhas vem despertando preocupação no mundo todo, principalmente para os agricultores. A agricultura, afinal, depende dos insetos para a polinização. Empresas viram no problema uma oportunidade de empreender e desenvolveram produtos para ajudar no combate ao colapso das abelhas. Por exemplo, sistemas de monitoramento de colmeias e até aluguel de abelhas.

O Futurando também vai dar continuidade à celebração dos 250 anos de nascimento do narutalista e explorador alemão, Alexander von Humboldt. Dessa vez vamos revelar o resultado do estudo dele sobre vulcões. Humboldt acabou fazendo descobertas científicas que hoje são essenciais para quem pesquisa e monitora o vulcanismo. Você vai saber como foi essa expedição desafiadora por uma paisagem lunar em plena América Latina.

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

