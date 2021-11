Universidade Humboldt de Berlim

De um lado, dezenas de prêmios Nobel, de outro, queima de livros sob os nazistas, perseguições sob o comunismo. Instituição criada por Wilhelm von Humboldt é "Mãe das universidades modernas": um mito ameaçado.

De fato, com sua "Universidade de Berlim" Humboldt introduziu no panorama do ensino alemão uma nova ideia que fez escola por todo o mundo: as escolas superiores não deveriam apenas ensinar, como também pesquisar. O rei Frederico Guilherme 3º, da Prússia, apoiou o reformador em seus ambiciosos planos. Contudo as verbas estatais liberadas para a fundação da universidade em 1809 foram modestas. A Universidade Livre de Berlim foi criada em reação ao fato de a tradicional Universidade Friedrich Wilhelm ter passado ao domínio soviético. A Universidade Livre de Berlim é a maior das quatro universidades da capital.