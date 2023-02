O Brasil vai virar uma potência global do hidrogênio verde?

A Alemanha está numa espécie de “corrido do ouro” pelo hidrogênio verde – e o Brasil entrou no radar como um dos potenciais fornecedores do “combustível do futuro”.

As condições climáticas do Nordeste ajudariam os europeus a atingirem a meta de neutralidade de carbono até a metade do século. Mas como exatamente? O que torna o hidrogênio um insumo tão estratégico e o que esta por trás do protagonismo brasileiro?