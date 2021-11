Você acha que as abelhas melíferas estão desaparecendo e que quanto mais colmeias melhor? Não é bem assim. Veja por que elas são as vilãs das abelhas e no que deveríamos realmente focar.

As abelhas estão desaparecendo, mas não são todas as espécies. Na verdade, o cultivo de abelhas melíferas está crescendo a cada ano. Mas então por que estamos tão preocupados com as abelhas? O problema é com as abelhas selvagens. E a falta delas pode nos trazer muitos problemas, como você pode ver no vídeo do Futurando.