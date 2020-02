O Brasil na imprensa alemã (12/02)

Die Tagesspiegel – Lixo ou obra-prima, 07/02/2020

O governo brasileiro se intrometeu na cerimônia de entrega do Oscar. Agitou a opinião pública justamente contra o único concorrente brasileiro ao troféu. Trata-se do filme Democracia em Vertigem, que desde junho está na Netflix e foi indicado na categoria de Melhor Documentário. Ele foi filmado pela jovem diretora Petra Costa.

Petra Costa não esconde de que lado está [...] Mas ela dá a palavra a muitas vozes em seu filme, incluindo Jair Bolsonaro [ ...] Ela nunca reivindicou a soberania absoluta de interpretação, mas diz claramente que Democracia em Vertigem é uma narrativa pessoal [ ...] Seu filme demonstra como democracias são ameaçadas hoje, não por golpes militares, mas por campanhas midiáticas e pela disseminação bem-sucedida de mentiras e ódio, que levam extremistas como Bolsonaro ao poder.

A direita brasileira zomba do filme, dizendo que é pura invenção e deveria ser indicado ao Oscar na categoria ficção. Com frequência se percebe que esses críticos nem chegaram a ver o filme. Ao contrário do que alegam, Costa não esconde a corrupção do PT.

O governo brasileiro tenta apresentar o documentário, que recebeu atenção mundial, como um produto de propaganda de esquerda e estabelecer Costa como uma inimiga [...] Enquanto isso, a diretora dá entrevistas e aparece em fotografias com estrelas como Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Esse último foi acusado pelo presidente, com toda a seriedade, de financiar os incêndios na Amazônia para prejudicar a imagem do Brasil. Costa está então em boa companhia.

Süddeutsche Zeitung – Inimiga de Bolsonaro com chances de ganhar um Oscar, 08/02/2020

Petra Costa foi indicada para o Oscar com seu documentário A Democracia em vertigem, como única brasileira e com boas chances. Isso é um grande sucesso, uma grande honra, mas ao mesmo tempo um grande aborrecimento para o governo de extrema direita de Jair Bolsonaro.

O filme descreve como o Brasil, que chegou a ser a grande esperança política e econômica da América do Sul, se tornou um país profundamente destruído, governado por um bobo armado de direita, e sacudido por escândalos políticos.

Bolsonaro está no poder há pouco mais de um ano. Não só a Amazônia e minorias sofrem com isso, mas também a indústria cinematográfica. Em todo caso, o filme de Costa atraiu um grande público, internacional e também no Brasil.

Süddeutsche Zeitung – Greenwald não foi acusado, 08/02/2020

O jornalista investigativo Glenn Greenwald não precisa mais responder as acusações de crime cibernético no Brasil. Um juiz rejeitou as acusações nesta quinta-feira. Ele se referiu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu a Greenwald o direito de manter suas fontes em segredo.

As reportagens do Intercept provocaram um escândalo político, e apoiadores de Sergio Moro e do governo ameaçaram Greenwald. No início de janeiro, o Ministério Público Federal denunciou o jornalista. Associações internacionais de jornalismo e a imprensa no Brasil condenaram severamente as acusações como um ataque à liberdade de imprensa.

Die Tagesspiegel – Ataque a indígenas no Brasil, 12/02/2020

No Brasil aumenta entre ativistas de direitos humanos o medo da extinção dos índios isolados. O presidente de extrema direita Jair Bolsonaro quer praticamente privá-los da proteção garantida por lei. Ele nomeou um pastor evangélico como coordenador-geral de Índios Isolados e Recém Contatados da Diretoria de Proteção Territorial da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Associações de indígenas e grupos de direitos humanos criticam duramente esses trabalhos missionários. Os missionários costumam dizer aos indígenas que seu idioma, vestimenta, canções e remédios vêm do diabo. Eles trazem conflitos para as comunidades, roubando lhes sua união e, por último, sua identidade.

A relatora da ONU para povos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, expressou extrema preocupação. Ela disse que a nomeação de Ricardo Lopes Dias pode "significar o genocídio".

[Bolsonaro] não tem grande consideração pelos indígenas do Brasil. Ele já disse em várias ocasiões que não vai mais demarcar terras indígenas. Em vez disso, apresentou um projeto de lei que permite a mineração nessas regiões. A legislação também possibilita a exploração de petróleo e construção de hidrelétricas.

[...] o governo Bolsonaro continuará seus ataques à Amazônia. No ano passado, houve lá um número recorde de incêndios, o que o governo inicialmente ignorou, depois negou e finalmente tentou culpar os ambientalistas. Latifundiários, pecuaristas e grileiros, que estão por trás do desmatamento, são encorajados pela retórica agressiva de Bolsonaro. Recentemente ele disse que gostaria de prender ambientalistas. Assim, eles não iam mais incomodar ninguém.

Frankfurter Allgemeine Zeitung – O riso desaparecido, 12/02/2020

O riso do famoso homem de número 10, que marcou 77 gols em 92 partidas da seleção e foi ministro do Esporte entre 1995 e 1998, desapareceu. O senhor de 79 anos sofre de depressão devido a seu estado de saúde, e quase nunca sai de casa.

Pelé um homem velho e aquebrantado, que se envergonha de suas deficiências. Que contraste com o desportista, que ganhou grande parte do seu dinheiro depois de sua carreira, quando o futebol se profissionalizou e ele fez milhões como garoto propaganda. [...] Os problemas de saúde não foram uma surpresa, nem mesmo para ele. Apesar de tudo, Pelé comemora seu 80º aniversário em 23 de outubro deste ano. Seu filho descreve o pai famoso como um "rei abatido".

