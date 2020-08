Nudista persegue javali após roubo de notebook em Berlim

Um nudista persegui três javalis, uma fêmea e dois filhotes, em Berlim, após ter seu notebook roubados pelos animais. As imagens da cena de perseguição viralizaram nesta sexta-feira (07/08) na internet.

O nudista tomava sol na quarta-feira num lago em Grünewald, quando javalis levaram uma sacola amarela na qual estava seu notebook. Os animais provavelmente procuravam comida. Ao perceber o roubo, ele deu início a perseguição.

Segundo Adele Landauer, que fotografou a cena, a chegada dos javalis assustou inicialmente os banhistas. "Depois de comerem uma pizza que estava na mochila de um homem que nadava no lago, eles pegaram a sacola amarela e foram embora", contou.

Depois da perseguição, o homem conseguiu recuperar a sacola e foi aplaudido pelos presentes. Landauer disse que mostrou as fotografias ao "herói", que deu risada e teria autorizado a publicação das imagens nas redes sociais.

Segundo Derk Ehlert, do Departamento de Meio Ambiente de Berlim, o contato entre animais e humanos na região do lago, que fica no meio de uma floresta urbana, não é raro. "Se as pessoas trazem alimentos para o lago, os animais podem sentir o cheiro deles a mil metros de distância".

Ehlert afirmou ainda que o javali do episódio provavelmente está acostumado a encontrar comida em sacolas. Os dois javalis filhotes teriam sido trazidos pela fêmea para o local para aprender a caçar.

Ehlert ressaltou ainda que o nudista correu perigo na perseguição. "Javalis ameaçados sabem como se defender, especialmente se pensam que estão perdendo o alimento".

Landauer postou as fotografias em suas redes socais. As imagens viralizaram rapidamente e ela disse que ficou surpresa, pois não esperava uma atenção tão grande.

CN/dpa/afp

