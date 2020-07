Raposa rouba mais de 100 sapatos em Berlim

Maravilhas da natureza na Alemanha

Cascatas de Kuhflucht

Trata-se de três quedas d'água nas proximidades de Garmisch-Partenkirchen, na Baviera, com uma altura total de queda de 270 metros. Traduzido literalmente para o português, significaria "fuga da vaca", mas uma placa no local informa que o nome provavelmente vem do tempo dos romanos e se origina de "confluctum", ou convergência das águas da cascata com as do rio Loisach.