Notre-Dame não terá missa de Natal pela primeira vez em 200 anos

Pela primeira vez em mais de dois séculos, a Catedral de Notre-Dame de Paris não vai celebrar uma missa Natal, em consequência do incêndio que a estrutura devastou em abril passado.

"Não haverá uma missa em Notre-Dame à meia-noite. A última vez em que isso aconteceu foi durante a Revolução Francesa. Desde 1803, sempre houve missas de Natal em Notre-Dame", disse a porta-voz da diocese de Paris.

O incêndio de 15 de abril provocou o desmoronamento do teto e do pináculo, mas os campanários e as paredes externas foram salvos, assim como relíquias religiosas e obras de arte inestimáveis.

"É doloroso, porque teríamos gostado de comemorar o Natal em Notre-Dame, mas ao mesmo tempo também há esperança: estamos progredindo com a reconstrução, por exemplo com um guindaste enorme que ajudará a retirar esses malditos andaimes", disse o monsenhor Patrick Chauvet, principal clérigo da administração da catedral.

Ele se referia aos andaimes de metal, instalados antes do incêndio para trabalhos de manutenção, e que derreteram após a ação do fogo e tiveram que ser separados da estrutura da catedral antes de serem removidos.

Enquanto se aguardam as obras de restauro, o padre da Catedral, a famosa estátua, a liturgia e as celebrações de Natal foram transferidos para um novo lar temporário a menos de um quilómetro de distância, numa outra igreja gótica de Paris chamada Saint-Germain l'Auxerrois, e lá permanecerão durante as obras, cuja duração prevista é de cinco anos.

Até mesmo no meio da carnificina da Primeira Guerra Mundial houve culto de Natal. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando Paris estava sob ocupação nazista, também "não houve problema", disse o monsenhor Chauvet.

Segundo ele, a Catedral só foi fechada no Natal no período após 1789, quando os revolucionários franceses transformaram o monumento num "templo da razão".

"Temos a oportunidade de celebrar a missa fora de muros, por assim dizer... mas com alguns indicadores de que a Notre-Dame está conectada conosco", disse o padre.

Esses indicadores incluem uma plataforma litúrgica de madeira que foi construída na igreja de Saint-Germain para se parecer com a de Notre Dame.

A missa será celebrada às 00h de 25 de dezembro por Patrick Chauvet para uma multidão de fiéis, acompanhado por músicas de alguns dos agora itinerantes coros de Notre-Dame.

A icónica escultura gótica da catedral, "A Virgem de Paris", de quem alguns dizem que a Notre-Dame herdou o nome, também está exposta no novo anexo.

Outro motivo de esperança é o fato de que, desde novembro, depois de meses no escuro, a fachada da catedral voltou a ser iluminada após o anoitecer, pela primeira vez desde o incêndio.

Durante o período festivo, os turistas podem ver as famosas gárgulas e estátuas de pedra à noite em todo o seu esplendor iluminado, a partir das pontes adjacentes, embora o pátio de entrada ainda esteja fechado.

"O Natal é a celebração da esperança. Sejamos pacientes, mais quatro anos", acrescentou Chauvet, convidando as pessoas que costumam ir a Notre-Dame no Natal a se encaminharem à vizinha Saint-Germain l'Auxerrois.

