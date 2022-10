Nobel de Química para pesquisa em construção de moléculas

Trio de pesquisadores americanos e dinamarquês desenvolveu química do "click" e bio-ortogonal. Carolyn Bertozzi é a primeira mulher a receber o Nobel neste ano.

Os pesquisadores americanos Carolyn Bertozzi e Barry Sharpless e o dinamarquês Morten Meldal ganharam o Prêmio Nobel de Química de 2022. De acordo com o anúncio feito pelos organizadores da premiação nesta quarta-feira (05/10), o trio foi agraciado pelo desenvolvimento de uma ferramenta para a construção de moléculas.

Eles foram premiados por "desenvolver a química click e a química bio-ortogonal", afirmou o júri, acrescentando que o estudo lançou as bases para uma forma funcional da química. Entre os muitos usos, a tecnologia é empregada no desenvolvimento de produtos farmacêuticos, no mapeamento de DNA e na criação de novos materiais.

"Usando reações bioortogonais, os pesquisadores melhoraram o direcionamento de farmacêuticos contra o câncer, que agora estão em fase de testes clínicos", destacou o júri.

Bertozzi é a primeira mulher a ganhar um Nobel neste ano. O comitê organizador do prêmio já anunciou os vencedores de Medicina e Física. Já Sharpless, de 81 anos, recebe o prêmio pela segunda vez.

No ano passado, o Nobel de Química foi para pesquisadores da Alemanha e Escócia que desenvolveram um método para a criação de moléculas orgânicas chamado organocatálise. Em 2020, pesquisadoras que criaram o método para edição do genoma foram agraciadas com o prêmio.

O Prêmio Nobel é entregue em Estocolmo por desejo do inventor sueco Alfred Nobel, morto em 1895. O criador da honraria também exigiu que o prêmio tivesse um montante em dinheiro, além da medalha de ouro. Na cerimônia de entrega, geralmente realizada no dia 10 de dezembro (aniversário da morte de Nobel), o vencedor recebe 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de R$ 4,8 milhões.

O Nobel de Química foi o terceiro a ser anunciado este ano. Durante a semana, o comitê vai tornar conhecidos os vencedores da homenagem nas categorias Literatura e Paz.

