Prêmio anual oferecido pela Right Livelihood Foundation foi criado em 1980 como alternativa de caráter social ao Nobel sueco.

Oficialmente, o prêmio Nobel alternativo chama-se Right Livelihood Award, nome da fundação criada pelo jornalista e ativista teuto-sueco Jacob von Uexküll. A premiação homenageia a cada ano projetos e pessoas que mostram "soluções práticas e exemplares" para questões sociais urgentes. Von Uexküll sempre criticou o comitê do prêmio Nobel oficial, por este ignorar muitos conhecimentos e méritos em setores alternativos, considerados importantes para a sobrevivência da humanidade. Por isso, no final da década de 1970, destinou um milhão de dólares de seu patrimônio pessoal à abertura de uma fundação que viesse a preencher esta lacuna. O prêmio – dotado em 50 mil euros – é concedido desde 1980, sempre em dezembro, a três personalidades ou projetos.