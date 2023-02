No Reino Unido, Zelenski pede aos aliados envio de caças

Em viagem inesperada, presidente ucraniano reúne-se com líderes britânicos em Londres e discursa no Parlamento. É a segunda vez que Zelenski deixa a Ucrânia desde o início da guerra.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reuniu-se nesta quarta-feira (08/02) com autoridades do Reino Unido, numa rara viagem para o exterior. O líder ucraniano chegou em Londres a bordo de um avião da Força Aérea britânica e foi recebido no aeroporto pelo primeiro-ministro Rishi Sunak.

Os dois reuniram-se na residência do premiê britânico em Downing Street 10, na primeira visita do ucraniano ao Reino Unido desde o começo da guerra. Zelenski agradeceu o "grande apoio" britânico desde o início da invasão russa e destacou as "boas relações" que tem com Sunak.

O líder ucraniano acrescentou que o encontro de hoje é "muito importante para a segurança [da Ucrânia] e, claro, para a segurança do mundo". Durante a reunião, Zelenski pediu que Sunak envie as "armas necessárias" a Kiev para que o país possa deter a invasão russa e libertar os seus territórios que estão ocupados.

A viagem de Zelenski ocorre num momento em que Kiev se prepara para uma possível ofensiva russa e organiza seus planos para recuperar o território invadido. O presidente ucraniano busca junto aos aliados obter mais armamentos para suas tropas.

Antes do encontro, em redes sociais, Zelenski lembrou que o Reino Unido "foi um dos primeiros a prestar apoio à Ucrânia" e que a visita a Londres visa "agradecer pessoalmente ao povo britânico pelo seu apoio e ao primeiro-ministro Rishi Sunak pela sua liderança".

O Reino Unido é um dos maiores apoiadores militares da Ucrânia e já enviou a Kiev mais de 2,5 bilhões de dólares em armas e equipamentos. Além disso, mais de 10 mil soldados ucranianos foram treinados em bases britânicas e outros 20 mil devem passar por treinamento neste ano. O país se dispôs ainda a enviar alguns tanques Challenger 2.

Discurso no Parlamento britânico

Zelenski também esteve no Parlamento britânico. O primeiro a discursar foi o premiê. Aos legisladores, Sunak afirmou que o Reino Unido continuará a apoiar a Ucrânia para "garantir uma vitória militar decisiva" ainda neste ano.

"A agressão de Vladimir Putin não pode ser vista de nenhuma maneira como bem-sucedida e é por isso que aceleramos e aumentamos nosso apoio militar à Ucrânia", destacou o primeiro-ministro.

Durante discurso, Zelenski foi muito aplaudido por parlamentares britânicos Foto: Stefan Rousseau/REUTERS

O presidente ucraniano também se dirigiu aos parlamentares. Em seu discurso, Zelenski pediu que os aliados forneçam caças ao seu país. "Faço um apelo a vocês e ao mundo por aviões de combate para a Ucrânia, asas para a liberdade", ressaltou. "Nós faremos o possível e o impossível para que o mundo nos forneça aviões modernos para nos ajudar a derrotar a Rússia."

Zelenski disse ainda que a Ucrânia "sempre vencerá o mal", arrancando uma salva de palmas dos parlamentares. Ele destacou que o Reino Unido marchava ao lado de Kiev para a "vitória mais importante das nossas vidas".

O líder ucraniano defendeu ainda sanções mais fortes contra Moscou voltadas a interromper o financiamento da guerra.

Durante o discurso, no qual foi muito aplaudido, ele destacou também o apoio do Reino Unido "quando o mundo ainda não tinha chegado a compreender como reagir" à ameaça da Rússia.

"Londres tem estado com Kiev desde o primeiro dia, desde os primeiros segundos e minutos da guerra." Ele referiu-se ainda ao ex-primeiro-ministro Boris Johnson, por ter convencido os aliados a ajudar a Ucrânia "quando parecia absolutamente difícil" e aos parlamentares britânicos em geral pela "coragem e caráter".

Visita a tropas e ao rei

A visita de Zelenski ao Reino Unido incluiu ainda uma passagem por uma base onde tropas ucranianas estão sendo treinadas no sudoeste da Inglaterra. O presidente ucraniano será ainda recebido pelo rei Charles 3° em audiência no Palácio de Buckingham.

A visita ocorre após Sunak anunciar que o Reino Unido irá treinar pilotos ucranianos para o uso de caças padrão da Otan. Kiev já pediu aos aliados o envio de jatos, mas o Reino Unido recusou-se a fornecer os aviões de guerra do país. Os Estados Unidos também rejeitaram a ideia, mas a Polônia mostrou-se disposta a contribuir com aviões.

Essa é a segunda vez que Zelenski deixou a Ucrânia desde a invasão russa em 24 de fevereiro do ano passado. Na primeira, ele esteve nos Estados Unidos, onde foi recebido pelo presidente americano, Joe Biden, em dezembro, e, na volta de Washington, passou por Varsóvia, na Polônia.

Do Reino Unido, Zelenski deve viajar a Paris, segundo a imprensa francesa, onde deve se reunir com o presidente Emmanuel Macron e com o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, na noite desta quarta-feira. É esperado ainda que Zelenski viaje nesta quinta-feira para Bruxelas, onde deve participar de uma cúpula dos líderes do bloco e fazer um discurso no Parlamento Europeu.

