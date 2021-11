A Nivea é uma marca pioneira de cosméticos fundada na Alemanha. O primeiro creme estável do mundo para a pele foi criado em 1911 pela empresa.

Em 1911, o proprietário da empresa Beiersdorf, o alemão Oskar Troplowitz, iniciou com o químico Isaac Lifschütz e o dermatologista Paul Unna o desenvolvimento de um creme para pele baseado na emulsão feita com a recém-descoberta eucerina. A empresa, que fica em Hamburgo, havia sido comprada por Troplowitz do próprio fundador Carl Beiersdorf, em 1890. Astuto homem de negócios, o novo proprietário logo passou a negociar com êxito não só produtos para o corpo.