Neve e gelo provocam caos na Alemanha

Nevascas deixam várias regiões em alerta em razão do alto risco de acidentes de trânsito e levam autoridades a suspender aulas e transporte público. Centenas de voos foram cancelados nos principais aeroportos do país.

Nevascas e chuvas de granizo deixaram várias regiões da Alemanha em alerta nesta quarta-feira (17/01). Meteorologistas recomendaram que a população evitasse sair de casa ou dirigir automóveis, após a neve e o gelo deixarem ruas e calçadas escorregadias, aumentando o risco de acidentes para pedestres e motoristas.

Neve e gelo deixam ruas e calçadas escorregadias, aumentando risco de acidentes para pedestres e motoristas Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber

O Serviço Alemão de Meteorologia (DWD) divulgou um alerta de alto risco devido à formação de camadas de gelo na superfície em sete dos 16 estados do país: Renânia-Palatinado, Hesse, Sarre, Saxônia e Turíngia, no sudoeste alemão, além de Baden-Württemberg e Baviera, no sul.

Na Baviera, um alerta vermelho foi emitido para todo o estado. Em alguns distritos onde a situação era mais crítica foi declarado o alerta púrpura, o aviso oficial para tempestades de neve. As autoridades relataram interrupções no fornecimento de energia e nos serviços de telefonia móvel.

Acidentes de trânsito foram registrados em diferentes estados da Alemanha em razão do gelo e da neve Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

A polícia da Baviera, assim como a de Baden-Württemberg, relataram inúmeros acidentes de trânsito. No Sarre, estado localizado no extremo sudeste do país, mais de 100 acidentes foram registrados. Motoristas ficaram presos em uma rodovia por três horas em razão de uma colisão que interrompeu o trânsito.

Alertas também foram emitidos no estado da Renânia do Norte-Westfália, no oeste alemão, em razão de fortes nevascas. Como precaução, escolas foram fechadas em cidades como Colônia, Bonn e Aachen, e os ônibus foram suspensos em alguns municípios. O objetivo é evitar que os estudantes sejam expostos a riscos desnecessários no caminho para as escolas, e também para reduzir o tráfego. A mesma medida foi adotada em Hesse e nos estados do sul do país.

Centenas de voos cancelados

No aeroporto de Frankfurt, o mais movimentado do país, quase 600 dos mais de mil voos planejados para esta quarta-feira foram cancelados. Na metade do dia, uma chuva de granizo obrigou o cancelamento de todas as decolagens. O aeroporto informou que os motores das aeronaves não podiam ser descongelados com segurança. Vários pousos também tiveram de ser suspensos.

Tráfego aéreo foi amplamente afetado pela nevasca Foto: Matthias Balk/dpa/picture alliance

No Aeroporto de Munique, 254 das 650 decolagens e pousos foram cancelados. Em Saarbrücken, capital do Sarre, o tráfego aéreo foi completamente suspenso.

Passageiros de trens e ônibus também enfrentaram dificuldades em razão do mau tempo. A operadora de trens alemã Deutsche Bahn informou que, por precaução, os três de alta velocidade circulariam a no máximo 200 quilômetros por hora. Muitas das viagens para Paris partido de Frankfurt ou Stuttgart foram suspensas.

rc/le (DPA, DW)